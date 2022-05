Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Si dice che un'interruzione di internet stia colpendo WhatsApp in questo momento.

Questo accade regolarmente.

Non è raro che siti e servizi di social media popolari - tra cui WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger, Instagram e Twitter - subiscano lunghe interruzioni, che a volte durano ore. Per "down" o "interruzione", intendiamo l'impossibilità di accedere a uno dei due siti e vedere il proprio feed. Oppure, è semplice come non essere in grado di inviare o ricevere messaggi su entrambe le piattaforme o ottenere qualcosa da caricare.

Quando si verifica questo, si potrebbe vedere un messaggio di errore.

I messaggi di errore spesso variano. Instagram a volte mostrerà un "5xx Server Error" o che non è in grado di aggiornare il feed, mentre Facebook mostrerà un messaggio "Sorry, something went wrong". Per quanto riguarda WhatsApp e Messenger, mostreranno un'icona a forma di orologio accanto ai messaggi che non vengono consegnati. Quando si vedono queste indicazioni, può essere frustrante, e ci si può chiedere quando i servizi saranno di nuovo in funzione.

Fortunatamente, c'è un modo semplice per controllare lo stato di questi servizi per vedere se sono giù o su. Basta andare su un sito come Down Detector:

Down Detector funziona per tutti i tipi di siti web e servizi, quindi è un comodo strumento da mettere nei preferiti quando pensi che qualcosa non funzioni bene. Raccomandiamo anche di controllare Twitter (se non è down) per vedere cosa stanno sperimentando gli altri e per cercare annunci ufficiali dalle aziende stesse.

Se pensi che Twitter sia giù per te, puoi controllare anche quello:

Scritto da Maggie Tillman.