Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Epic Games ha rilasciato una divertente applicazione mobile per i creatori chiamata RealityScan. Disponibile per gli utenti di iPhone e iPad, l'applicazione gratuita, che in precedenza era disponibile in una beta chiusa, consente di scansionare gli oggetti e le cose del mondo con il proprio telefono e di trasformarli in modelli 3D ad alta definizione.

Ricordiamo che Epic Games ha acquistato Capturing Reality, una società di software per la fotogrammetria. Come il software desktop dell'azienda, RealityScan combina immagini 2D per creare risorse 3D che i creatori possono utilizzare per la progettazione grafica, i giochi, i film e altro ancora. Immaginate di poter andare ovunque e catturare qualcosa con il vostro telefono che poi potrete manipolare e caricare in un progetto di vostro uso.

Il video qui sotto mostra un esempio di utilizzo dell'applicazione RealityScan:





Per utilizzare l'app è necessario disporre di un account Epic Games e scattare almeno 20 foto di un oggetto da tutti i lati. Muovendo il telefono, viene visualizzata una mappa in tempo reale che mostra le aree ben fotografate con punti verdi. Le aree in giallo e rosso potrebbero richiedere più immagini. È possibile passare dalla mappa a un rendering a colori. L'applicazione carica e allinea le immagini nel cloud, in modo da poter vedere l'anteprima di tutto nella vista della fotocamera.





In seguito, è possibile ritagliare le immagini, in modo da catturare un elemento specifico e non tutto ciò che lo circonda. Le superfici riflettenti o bagnate potrebbero non funzionare e si ottengono risultati migliori con oggetti più grandi. Una volta terminato, è possibile esportarlo su Sketchfab, la piattaforma 3D di Epic, per utilizzarlo in progetti 3D, VR e AR.

RealityScan è disponibile gratuitamente per gli utenti iOS e iPadOS sull'App Store. Epic ha dichiarato che una versione per Android arriverà nel corso dell'anno.

Scritto da Maggie Tillman.