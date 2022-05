PS5 riceve l'applicazione nativa BBC Sounds

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La BBC ha lanciato un'applicazione nativa BBC Sounds per PlayStation 5.

I possessori di PS5 nel Regno Unito possono ora scaricare l'applicazione per ascoltare i contenuti radiofonici della BBC, sia in diretta che su richiesta.

BBC Sounds include anche un'ampia raccolta di podcast che non si trovano generalmente su altri servizi. Ci sono anche mix musicali curati dagli esperti della Beeb e da artisti di grande nome.

È possibile ascoltare musica di tutti i generi, compresi gli inni di Radio 1 e la musica classica. I podcast offerti includono quelli dei famosi intervistatori Louis Theroux e Stacey Dooley.

"Un numero record di persone utilizza BBC Sounds e il lancio su PS5 rende ancora più facile per i nostri ascoltatori ascoltare la radio, la musica e i podcast della BBC in diretta e on-demand", ha dichiarato Pushpa Reddy, direttore della gestione dei prodotti dell'azienda.

"Che sia su TV, smartphone, smart speaker o sul web, vogliamo essere presenti ovunque e in qualsiasi momento le persone vogliano ascoltare".

La Beeb offre anche un'applicazione BBC Sounds dedicata a Sonos. È l'unico modo per i possessori di speaker Sonos di ascoltare i contenuti radiofonici della BBC, da quando ha rimosso i suoi servizi dall'app TuneIn. Per sapere come farla funzionare, cliccare qui.

