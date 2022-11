Cos'è e cosa fa Arlo Safe?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Arlo ha introdotto negli Stati Uniti una nuova app e un nuovo dispositivo che garantiscono la tranquillità di chi torna a casa a tarda notte.

Arlo Safe espande la tecnologia di sicurezza dell'azienda anche al di fuori delle mura domestiche, per garantire la sicurezza personale 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Di seguito vi spieghiamo cos'è e cosa fa.

Che cos'è Arlo Safe?

Arlo Safe consiste in un'applicazione per iOS e Android che si installa sul telefono, oltre a un dispositivo - l'Arlo Safe Button - che si può mettere in un portachiavi o in una tasca e utilizzare per avvisare istantaneamente i servizi di emergenza della propria posizione.

L'app può essere utilizzata anche senza il pulsante, con la propria funzionalità di risposta alle emergenze con un solo tocco, oltre a una funzione di sicurezza per la famiglia che consente di vedere la posizione attuale dei membri della famiglia (che hanno installato l'app) e di inviare loro aiuto se necessario.

Inoltre, offre funzioni di rilevamento e risposta agli incidenti, che non solo avvisano i servizi di emergenza in caso di incidente, ma possono registrare automaticamente audio e video per aiutare i soccorritori a farsi un'idea più precisa dell'accaduto.

"Con Arlo Safe, sfruttiamo la pluripremiata esperienza di Arlo in materia di sicurezza domestica intelligente e il design intuitivo e facile da usare per offrire l'app di sicurezza più sicura e completa, al passo con le nostre vite moderne e piene di impegni", ha dichiarato Tim Johnston, SVP dei prodotti di Arlo.

Cosa fa l'app Arlo Safe?

La funzione di risposta di emergenza one-touch di Arlo Safe consente agli utenti di parlare direttamente con agenti in carne e ossa, che rimarranno in linea fino all'arrivo dei soccorsi. Inoltre, a seconda dell'incidente, fornirà ai servizi informazioni critiche.

La funzionalità di sicurezza per la famiglia consente agli utenti di inviare richieste di check-in ai membri della famiglia che hanno aderito all'iniziativa. Inoltre, consente agli utenti di impostare luoghi comuni, come la casa, la scuola o l'ufficio, in modo da poter inviare notifiche se un membro della famiglia esce o arriva.

Che cos'è l'Arlo Safe Button?

Arlo Safe Button è un piccolo dispositivo che ospita letteralmente un pulsante che l'utente può premere per chiamare silenziosamente aiuto.

Quanto costa Arlo Safe?

L'app Arlo Safe può essere scaricata gratuitamente. Alcune funzioni sono gratuite.

Altre funzioni, invece, richiedono un abbonamento mensile, con prezzi che partono da 4,99 dollari al mese per un singolo individuo. Il piano famiglia costa 9,99 dollari al mese, mentre il piano Arlo Safe and Secure Pro costa 19,99 dollari al mese ma copre Arlo Safe e le funzioni dei prodotti di sicurezza domestica dell'azienda.

Il pulsante Arlo Safe è disponibile a 29,99 dollari. In alternativa, il piano Arlo Safe Family comprende due pulsanti e un abbonamento di un anno al piano familiare.

Per saperne di più è possibile visitare il sito web statunitense di Arlo.

