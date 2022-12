Apple TV potrebbe finalmente arrivare su Android

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Da un po' di tempo Apple consente ad alcuni utenti Android di accedere alla piattaforma Apple TV sul proprio telefono tramite browser, ma da tempo non riesce a fornire un'app vera e propria per la piattaforma.

Sembra però che le cose possano finalmente cambiare, dopo che un importante leaker con un solido curriculum ha indicato che Apple sta finalmente progettando un'applicazione autonoma.

ShrimpApplePro non ha fornito alcuna tempistica, ma non c'è da sorprendersi: Apple sta giocando a lungo su questo tema da un po' di tempo.



L'app esclusiva per Apple TV sta per arrivare su Android, attualmente è ancora in fase di beta testing interno. Sarà presto rilasciata.

Anche l'app Apple Music per Android verrà aggiornata