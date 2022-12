Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple Music, l'applicazione di streaming musicale di Apple, riceverà a dicembre un aggiornamento over-the-air che introdurrà una funzione simile al karaoke. Chiamata Apple Music Sing, consente di riprodurre una canzone e di vedere il testo in tempo reale durante la riproduzione del brano, regolando anche i livelli vocali in modo da potersi esibire. Ricordiamo che Spotify ha introdotto una funzione di karaoke lo scorso giugno. Ma si tratta più che altro di un'esperienza di gioco che registra la vostra voce e valuta la vostra performance. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Apple Music Sing.

Che cos'è Apple Music Sing?

Apple Music ha ampliato l'esperienza dei testi con una nuova funzione simile al karaoke, chiamata Apple Music Sing, che consente agli abbonati di cantare facilmente insieme a decine di milioni di canzoni. Apple Music Sing è composto da due componenti: la voce regolabile e i testi in tempo reale. Apple ha dichiarato che è possibile "cantare con la voce originale dell'artista, prendere il comando o mischiarla con milioni di canzoni del catalogo di Apple Music", il tutto visualizzando "molteplici visualizzazioni dei testi" che possono aiutare a "prendere il comando, eseguire duetti, cantare la riserva e altro ancora".

Come utilizzare Apple Music Sing

Apple Music Sing sarà disponibile entro la fine del mese per gli abbonati ad Apple Music in tutto il mondo. Per verificare se è già disponibile, aprite l'ultima versione dell'app Apple Music e scegliete un brano da riprodurre. Durante la riproduzione del brano, nella barra di navigazione in basso si vedrà un pulsante per il testo (è il simbolo di una citazione in una bolla di chat). Toccatelo per vedere il testo in tempo reale.

È possibile cantare insieme alla canzone con testi animati che danzano al ritmo della voce. Apple ha dichiarato che le linee vocali cantate simultaneamente possono animarsi indipendentemente dalla voce principale per facilitarne la comprensione, mentre le voci multiple vengono visualizzate ai lati opposti dello schermo per facilitare il canto di duetti o brani con più cantanti. Se si desidera regolare i livelli vocali del brano, è sufficiente premere su un testo per visualizzare il cursore del volume (raffigurato in alto, con il simbolo di un microfono e le stelle). Spostate il cursore verso il basso per attenuare la voce.

Quali dispositivi supportano Apple Music Sing?

È possibile utilizzare la funzione Apple Music Sing nell'app Apple Music su iPhone (iPhone 11 e successivi), iPad (come il modello di nona generazione dello scorso anno) e l'ultima Apple TV 4K. I dispositivi Android supportano i testi in tempo reale, ma non consentono di regolare i livelli vocali.

Tutti i brani funzionano con Apple Music Sing?

No, ma Apple ha dichiarato che la funzione sarà disponibile in tutto il mondo per "decine di milioni" di brani. Apple prevede inoltre di condividere più di 50 playlist con brani "ottimizzati" per la funzione Apple Music Sing. Non ha fornito una data di rilascio, ma si può presumere che arriveranno a dicembre insieme ad Apple Music Sing.

È necessario un abbonamento per utilizzare Sing?

Apple Music Sing è un'esclusiva degli abbonati ad Apple Music. Per saperne di più su Apple Music e sul costo dell'abbonamento, consultate la guida separata di Pocket-lint.

Quando sarà disponibile Apple Music Sing?

Apple Music Sing sarà disponibile in tutto il mondo a partire da dicembre 2022.

Volete saperne di più?

Per maggiori dettagli, consultate il post di Apple su Apple Music Sing.

