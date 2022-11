Il Regno Unito indaga su Apple e Google per il loro controllo su app e browser web

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple e Google sono entrambe oggetto di indagini da parte del Regno Unito per verificare se esercitano un controllo eccessivo sulle app e sulla navigazione web mobile.

Apple, in particolare, è stata oggetto di attenzioni indesiderate per il modo in cui richiede che tutte le app per iPhone e iPad siano scaricate attraverso l'App Store. Ora è di nuovo sotto accusa, questa volta per il modo in cui impedisce ai fornitori di giochi cloud di rendere disponibili le app. È inoltre in corso un'indagine su Apple e Google per il controllo che queste due aziende esercitano sui browser web a cui hanno accesso gli utenti di telefonia mobile.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

L'indagine arriva dopo una prima consultazione che chiedeva commenti sulla situazione, con un "sostanziale sostegno per un'indagine più approfondita sul modo in cui Apple e Google dominano il mercato dei browser mobili e su come Apple limita il cloud gaming attraverso il suo App Store".

Nell'annunciare l'indagine, l'Autorità britannica per la concorrenza e i mercati (CMA) ha dichiarato che "gli sviluppatori web si sono lamentati delle restrizioni di Apple, combinate con l'ipotesi di investimenti insufficienti nella tecnologia dei suoi browser". Anche le aziende di cloud gaming si sono lamentate del fatto che Apple stia "frenando l'innovazione e aggiungendo costi inutili" impedendo che le loro applicazioni siano rese disponibili agli utenti.

È la settimana del PC Gaming in associazione con Nvidia GeForce RTX Di Rik Henderson · 10 Maggio 2022 La PC Gaming Week in associazione con Nvidia GeForce RTX è in corso tutta questa settimana su Pocket-lint.

Poiché le app di cloud gaming non sono ammesse nell'App Store, servizi come Xbox Cloud Gaming devono essere eseguiti tramite un sito web. Sia Apple che Google affermano che le restrizioni in vigore servono a proteggere gli utenti.

Scritto da Oliver Haslam.