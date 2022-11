Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La correzione automatica dell'iPhone a volte è utile. Altre volte, invece, può essere una vera e propria spina nel... beh, diciamo che è meglio disattivarla. Quando succede, sappiate che è facile e si può fare in meno di cinque secondi. Tutto quello che dovete fare è entrare nell'app Impostazioni. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Cos'è la correzione automatica su iPhone?

La correzione automatica è tecnicamente chiamata "correzione automatica". Secondo Apple, questa funzione software utilizza il dizionario della tastiera per controllare l'ortografia delle parole durante la digitazione. Lo scopo è quello di correggere automaticamente le parole scritte in modo errato. Per utilizzarla, è sufficiente digitare in un campo di testo sul proprio iPhone, iPad o iPod Touch.

Come disattivare la "Correzione automatica" sul vostro iPhone

Assicuratevi di avere l'ultima versione di iOS sul vostro iPhone. La procedura descritta di seguito funziona anche su iPad e iPod Touch.

Aprire l'applicazione Impostazioni. Toccare Generali > Tastiera. Disattivare la correzione automatica. Per impostazione predefinita, la correzione automatica è attiva.

La correzione automatica è diversa dal testo predittivo?

Sì. La funzione "Correzione automatica" di Apple è separata dalla funzione "Testo predittivo". Con il testo predittivo, è possibile scrivere e completare intere frasi con pochi tocchi.

Mentre si digita, vengono visualizzate le opzioni per le parole e le frasi che è più probabile toccare successivamente. Apple ha dichiarato che il suo software fornisce suggerimenti di testo basati sulle conversazioni passate, sullo stile di scrittura e persino sui siti web visitati in Safari. Per disattivare o attivare il testo predittivo, andate in Impostazioni > Generali > Tastiera e disattivate Predictive.

Volete saperne di più?

Consultate la pagina di supporto di Apple per maggiori dettagli.

