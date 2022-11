Come nascondere le app dalla schermata iniziale e dai risultati di ricerca dell'iPhone

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sapevate che potete nascondere le app sul vostro iPhone in modo che non appaiano sulla schermata iniziale? Potete anche nasconderle dai risultati delle ricerche sul vostro iPhone, il tutto senza disinstallarle. E per trovare un'app nascosta, basta passare il dito sull'ultima pagina della schermata iniziale dell'iPhone per aprire la Libreria delle app. Ecco cosa c'è da sapere.

Inoltre: Consigli e trucchi per l'iPhone 14 di Apple: 16 fantastiche funzioni da provare

Perché nascondere un'app?

È possibile impilare molte app sulla schermata iniziale dell'iPhone, ingombrandola di icone. Ma Apple offre modi per gestire e navigare nella schermata iniziale. Ad esempio, è possibile spostare le app in cartelle e nasconderle completamente dalla schermata iniziale, senza eliminare l'app o cancellare i dati salvati. Dopo aver nascosto un'app, è comunque possibile aprirla rapidamente accedendo alla schermata Libreria app. Ma se volete nasconderla dai risultati di ricerca, potete farlo anche voi.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Maggiori informazioni di seguito.

Come nascondere le app dalla schermata iniziale dell'iPhone

Ci sono un paio di modi per nascondere le app sul vostro iPhone senza disinstallarle. Potete nascondere le app singolarmente o una pagina di app in un colpo solo.

Nascondere una singola app dell'iPhone

Trovate l'app che volete nascondere e teneteci sopra il dito. Quando appare il menu delle opzioni, toccare Rimuovi app. Trovare e selezionare l'opzione "Rimuovi app". Selezionare l'opzione Rimuovi dalla schermata iniziale. L'icona scomparirà dalla schermata iniziale. La si vedrà ancora nella Libreria delle app. Per nasconderla: Trovarla nella Libreria delle app, tenerla premuta e selezionare Aggiungi alla schermata iniziale.

Nascondere una pagina di app

Tenete premuto il dito in particolare sui punti nella parte inferiore della schermata iniziale. Quelle che mostrano la pagina che si sta visualizzando. Continuate a tenere premuto finché l'iPhone non mostra tutte le pagine contemporaneamente. Se tutte le app si muovono senza zoomare, sollevate il dito e toccate di nuovo i punti). Individuare la pagina di app che si desidera nascondere. Toccare il segno di spunta sotto di essa in modo che scompaia. Toccare Fatto nell'angolo in alto a destra. A questo punto non si dovrebbero più vedere le pagine deselezionate. Ma le app saranno ancora presenti in App Library.

Come trovare le app in App Library

Tutte le app nascoste sono accessibili in App Library, un elenco continuo di tutte le app presenti sul vostro iPhone. Per accedere alla Libreria delle app, andate all'ultima pagina della schermata iniziale. Quando si desidera utilizzare un'app nascosta, è possibile aprirla facilmente da qui.

Nascondere un'app elimina i suoi dati?

No. Nascondere un'app per iPhone non cancella i suoi dati.

È la settimana del PC Gaming in associazione con Nvidia GeForce RTX Di Rik Henderson · 10 Maggio 2022 La PC Gaming Week in associazione con Nvidia GeForce RTX è in corso tutta questa settimana su Pocket-lint.

È possibile nascondere un'app?

Sì, è possibile nasconderla in qualsiasi momento. Per togliere la spunta a un'app nascosta, andare in Libreria applicazioni e trovare l'app. Toccare e tenere premuta l'icona e farla scorrere verso sinistra.

Come nascondere le app dai risultati di ricerca dell'iPhone

Oltre alla Libreria delle app, è possibile trovare le app nascoste anche trascinando il dito verso il basso sulla schermata iniziale e cercandole. Tuttavia, è possibile rimuovere le app dalla visualizzazione dei risultati di ricerca. Questo è utile per motivi di privacy. È sufficiente aprire l'app Impostazioni e scorrere verso il basso per toccare Siri e Ricerca. Nel menu che si apre, scorrere verso il basso e selezionare l'app che si desidera nascondere dalla ricerca. Toccare la levetta Mostra app nella ricerca in modo che diventi grigia e sia disattivata.

Ora l'app non verrà più visualizzata nei risultati della ricerca.

Scritto da Maggie Tillman.