(Pocket-lint) - Apple ha rilasciato una serie di aggiornamenti software che includono un aumento dei prezzi di Apple Music e Apple TV+ (e successivamente di Apple One).

Come ha rilevato 9to5Mac, Apple ha aumentato i prezzi di Apple Music a 11 dollari al mese per i piani individuali (da 10 dollari) negli Stati Uniti. In alternativa, è possibile acquistarlo per 109 dollari all'anno. Il piano famiglia di Apple Music costa ora 17 dollari al mese, da 15 dollari. Per quanto riguarda Apple TV+, il prezzo passa da 5 dollari al mese a 7 dollari, mentre il costo annuale passa da 50 dollari a 69 dollari. Naturalmente, anche i bundle One di Apple aumentano di prezzo. Per un piano individuale si pagano 17 dollari al mese, contro i 15 dollari. Gli utenti della famiglia pagano ora 23 dollari al mese invece di 20 dollari.

I clienti Premier pagano 33 dollari al mese, invece di 30 dollari. La ripartizione completa dei nuovi livelli di prezzo è disponibile sul sito web di Apple.

In un comunicato, Apple ha dichiarato che le modifiche ai prezzi di Apple Music sono "dovute a un aumento dei costi delle licenze e, di conseguenza, gli artisti e gli autori di canzoni guadagneranno di più". L'azienda ha anche spiegato che Apple TV+ ha debuttato tre anni fa a "un prezzo molto basso" perché ha iniziato con "solo pochi spettacoli e film". Da allora Apple ha ampliato il servizio e quest'anno ha vinto il premio per il miglior film agli Oscar con il film CODA.

