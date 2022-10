Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple ha annunciato Fitness+ nel 2020, ma all'inizio era necessario avere un Apple Watch per poterlo utilizzare. Ora non è più così: chi ha un iPhone può utilizzare l'app di fitness in abbonamento, anche se non possiede un Apple Watch.

Chi ha un Apple Watch potrà comunque vedere i dati in tempo reale sull'iPhone, sull'iPad o sull'Apple TV per una visione più dettagliata, ma chi ha solo un iPhone potrà usare Fitness+ e contribuirà al suo anello Move, che verrà visualizzato nell'app Fitness dell'iPhone.

Oltre all'estensione del servizio di abbonamento a Fitness+ agli utenti di iPhone, sono in arrivo sulla piattaforma diverse nuove funzioni, tra cui una serie di Artist Spotlight di Taylor Swift con brani tratti dal suo album Midnights.

Sono state lanciate anche tre nuove collezioni, tra cui Totally '80s Cycling, Best Mindful Cooldowns for Athletes e 14-Day HIIT and Strength Challenge, mentre gli allenamenti Time to Walk hanno nuovi ospiti, tra cui Hannah Waddingham, Meghan Trainor e Eileen M. Collins.

È stato lanciato anche un programma di allenamento chiamato Yoga for Every Runner, con la partecipazione dell'atleta di ultramaratona Scott Jurek e dell'istruttrice di yoga di Fitness+ Jessica Skye.

Apple Fitness+ costa 9,99 sterline al mese o 79,99 sterline all'anno nel Regno Unito e 9,99 dollari al mese o 79,99 dollari all'anno negli Stati Uniti. Con l'acquisto di un nuovo iPhone, iPad o Apple TV si ottengono tre mesi di servizio gratuiti. È anche incluso nel piano Apple One Premier ed è disponibile in 21 Paesi.

Per ottenere le ultime funzioni è necessario utilizzare iOS 16.1 su un iPhone 8 o successivo. Aprire l'app Fitness sull'iPhone e toccare la scheda Fitness+ in basso al centro per accedere ai contenuti di Fitness+.

Scritto da Britta O'Boyle.