Esiste un'app di calcolo per Apple iPad?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple ha da tempo un curioso punto cieco quando si tratta di un certo tipo di applicazione molto utilizzata per la sua popolarissima gamma di tablet iPad.

In breve, non c'è una calcolatrice ufficiale sui suoi iPad, un'omissione bizzarra che, secondo quanto riferito, è dovuta all'idea che Apple voglia in qualche modo innovare o superare la concorrenza se vuole preoccuparsi di creare una nuova app.

Si tratta di un'affermazione strana, visto quanto può essere utile una calcolatrice e quanto poco conta l'innovazione nel contesto di un'app di questo tipo che funziona a regola d'arte.

Tuttavia, se vi state chiedendo come fare effettivamente dei calcoli sul vostro iPad, abbiamo alcune opzioni per voi.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Non acquistate un'app a pagamento!

Non possiamo parlare a nome di tutti, ma l'App Store è assolutamente invaso da app di calcolatrici a pagamento, complice la mancanza di un'app ufficiale per iPad.

Sebbene alcune di esse offrano un design pulito o alcune funzioni interessanti, ci sono così tanti modi per fare calcoli in modo rapido e gratuito che non crediamo abbia senso acquistare una di queste app.

Inoltre, mentre alcune potrebbero essere affidabili, molte sono truffe sotto mentite spoglie, che offrono abbonamenti a prezzi folli e transazioni in-app che possono intrappolarvi nello spendere soldi che potreste assolutamente utilizzare meglio altrove.

Chiedete a Siri di fare i conti

Siri potrebbe non essere utilizzato tutti i giorni, oppure potrebbe essere uno strumento integrato nella vostra vita: in ogni caso, una cosa che può essere super utile è una sfida veloce come un problema di matematica.

Basta usare il comando "Ehi Siri" (a meno che non abbiate disattivato del tutto l'assistente intelligente) per chiedergli i vostri calcoli e otterrete una risposta molto rapida.

Utilizzare Google in un browser

Il colosso Google può essere il concorrente di Apple, ma potete metterli l'uno contro l'altro semplicemente aprendo un browser sul vostro iPhone e andando su Google.

Migliori applicazioni per iPhone 2022: la guida definitiva Di Maggie Tillman · 30 aprile 2022 Queste sono le migliori applicazioni per iPhone in assoluto disponibili in questo momento, da quelle per la produttività a quelle per viaggiare,

Basta digitare l'espressione matematica o il problema, premere "cerca" e si otterrà la risposta. E soprattutto, sotto di essa sarà presente un'interfaccia di calcolo per ulteriori domande.

Scritto da Max Freeman-Mills.