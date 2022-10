Anche gli utenti della Apple Card avranno un conto di risparmio ad alto rendimento

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple ha annunciato oggi una nuova aggiunta alla Apple Card che consentirà di mettere i propri contanti giornalieri in un conto di risparmio Goldman Sachs ad alto rendimento.

Grazie a questa novità, tutti coloro che possiedono una Apple Card potranno risparmiare i loro contanti giornalieri e poi aumentare i premi versandoli sul conto di risparmio che li accompagna, ha dichiarato Apple tramite un comunicato stampa.

Proprio come la Apple Card stessa, il conto di risparmio sarà sostenuto da Goldman Sachs, assicurando che Apple non gestisca effettivamente il lato monetario delle cose. I clienti potranno invece beneficiare del software e delle funzionalità lato server, tra cui l'integrazione con l'app Wallet. Una volta in funzione, tutti i contanti giornalieri che una persona riceve saranno automaticamente depositati sul conto di risparmio, se lo desidera. Altrimenti, possono trasformarli in Apple Cash nella stessa app Wallet.

Come qualsiasi altro conto di risparmio, Apple dice anche che le persone possono aggiungere i propri fondi. I fondi possono essere aggiunti tramite un conto bancario collegato o utilizzando il saldo Apple Cash.

Apple fa notare che i clienti della Apple Card ottengono il 3% di rimborso in contanti giornaliero sugli acquisti effettuati con Apple Pay presso Apple e altri commercianti, tra cui Uber, Uber eats, Walgreens e altri. Apple non ha ancora confermato l'ammontare degli interessi che i clienti possono aspettarsi di guadagnare, ma un conto di risparmio online standard tramite Goldman Sachs guadagna il 2,15%, dando ai clienti della Apple Card una cifra indicativa su cui lavorare.

Apple non ha ancora confermato quando la nuova funzione del conto di risparmio sarà attiva, limitandosi a dire che avverrà "presto".

