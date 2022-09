Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple Pay Later potrebbe non arrivare prima del prossimo anno. Secondo un nuovo rapporto, l'imminente funzione "compra ora, paga dopo", che consentirà ai clienti statunitensi qualificati di suddividere i loro acquisti in quattro pagamenti uguali nell'arco di sei settimane, sarebbe stata ritardata fino al 2023 a causa di problemi tecnici di ingegneria.

Apple ha annunciato Apple Pay Later alla WWDC della scorsa estate. Avrebbe dovuto essere una nuova funzione di iOS 16, o un suo aggiornamento. Tuttavia, Apple Pay Live non è ancora attivo. Il giornalista Mark Gurman ha ora affermato che Apple Pay Later potrebbe essere lanciato nella primavera del 2023 come parte di un aggiornamento di iOS 16.4. "Questo mi porta a credere che l'azienda non sia del tutto certa di quando Apple Pay Later sarà pronto per il lancio", ha scritto Gurman nella sua Power On Newsletter. "È possibile che la funzione non arrivi prima di iOS 16.4, in primavera. Ho sentito dire che ci sono state sfide tecniche e ingegneristiche piuttosto significative nell'implementazione del servizio, che hanno portato ai ritardi".

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Apple Pay Later sarà una funzione dell'app Apple Wallet. Sarà disponibile per gli utenti di Apple Pay che effettuano acquisti online e nelle app su iPhone e iPad. Apple sta essenzialmente offrendo agli utenti prestiti rateali a costo zero. Ciò detto, le persone sono "soggette a controlli di idoneità e approvazioni", e Apple non ha specificato quali siano i controlli di idoneità. Tuttavia, l'utilizzo di Apple Pay Later non comporta alcun addebito di interessi e non ci sono commissioni.

Per saperne di più su come funzionerà Apple Pay Later quando arriverà, consultate la guida di Pocket-lint: Cos'è Apple Pay Later e come si fa a "comprare ora, pagare a livello"?

Accumula ricompense e vantaggi su tutte le tue carte esistenti con questa Curve Mastercard Di Pocket-lint International Promotion · 27 ottobre 2021 Questo brillante sistema ti farà risparmiare tempo e fatica ogni volta che paghi.

Scritto da Maggie Tillman.