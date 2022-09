Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple renderà presto disponibile il suo servizio Fitness+ a tutti i possessori di un iPhone, indipendentemente dal fatto che utilizzino o meno un Apple Watch.

Attualmente il servizio è riservato a chi indossa l'Apple Watch per tracciare gli allenamenti e le attività, ma Apple ha in programma un aggiornamento da rilasciare in autunno che consentirà a tutti gli utenti di iPhone in 21 Paesi di iscriversi e partecipare.

-

Sarà disponibile l'intero servizio, che comprende oltre 3.000 lezioni e meditazioni in stile studio.

Accumula ricompense e vantaggi su tutte le tue carte esistenti con questa Curve Mastercard Di Pocket-lint International Promotion · 27 ottobre 2021 Questo brillante sistema ti farà risparmiare tempo e fatica ogni volta che paghi.

Fitness+ sarà inoltre completamente integrato con l'app Fitness in arrivo con iOS 16. Sarà disponibile in streaming attraverso l'iPhone.

Sarà disponibile in streaming su iPhone, iPad e Apple TV.

Apple ha anche annunciato che il 12 settembre verranno lanciati nuovi episodi di Time to Walk. L'esperienza audio per Apple Watch è pensata per incoraggiare gli utenti a camminare più spesso e ha visto la partecipazione di oltre 58 ospiti di spicco negli ultimi due anni.

Tra i nuovi ospiti che saranno presto presenti sul servizio ci sono l'attrice Regina Hall (Scary Movie), il medagliato paralimpico Ade Adepitan e Meghan Trainor, la pluripremiata cantante autrice del grande successo "All About That Bass".

Nuovi episodi saranno aggiunti anche a Time to Run, l'esperienza di audio running di Apple per Watch.

Apple Fitness+ costa 9,99 dollari al mese negli Stati Uniti, 9,99 sterline nel Regno Unito e 9,99 euro in Europa centrale.

Sono disponibili offerte bundle e altri piani di cui potete leggere qui.

Scritto da Rik Henderson.