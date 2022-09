Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Quando si crea o ci si unisce a un gruppo familiare sul proprio dispositivo Apple, viene creato automaticamente un Album di famiglia condiviso nell'app Foto su tutti i dispositivi della famiglia.

Tutti i membri della famiglia possono aggiungere foto e video a questo album. Possono anche commentare e ricevere una notifica quando viene aggiunto qualcosa di nuovo. Questo è utile quando si è appena festeggiato il Natale o si è partiti per una vacanza e si vogliono condividere con tutti i momenti e i ricordi catturati. Invece di creare un album su Facebook o un post multiplo su Instagram con alcuni scatti selezionati, è possibile condividere direttamente tutte le foto e i video con i membri della famiglia tramite un Album di famiglia condiviso. In questo modo, possono scegliere quali foto e quali video pubblicare sui social media, se lo desiderano.

Non sapete come funziona l'Album di famiglia condiviso su iPhone, iPad e Mac? Non c'è da preoccuparsi. Pocket-lint ha reso tutto più semplice da capire qui di seguito.

Prima di scoprire come trovare, aggiungere e rimuovere foto all'Album di famiglia condiviso, è necessario assicurarsi di aver creato o di far parte di un gruppo familiare e di aver attivato gli Album condivisi di iCloud. Si tratta di un'operazione da fare una sola volta.

Un adulto della famiglia, l'organizzatore della famiglia, può impostare la Condivisione in famiglia per il gruppo dal proprio iPhone, iPad o Mac. L'organizzatore della famiglia paga gli acquisti dei membri della famiglia e deve disporre di un metodo di pagamento valido.

Sul vostro iPhone o iPad: Accedere a Impostazioni > Toccare il proprio nome > Toccare Condivisione famiglia, quindi toccare Imposta la tua famiglia. Seguire le istruzioni sullo schermo

Accedere a Impostazioni > Toccare il proprio nome > Toccare Condivisione famiglia, quindi toccare Imposta la tua famiglia. Seguire le istruzioni sullo schermo Sul Mac: Scegliete Menu Apple > Preferenze di sistema, quindi fate clic su Condivisione in famiglia. Confermare l'ID Apple che si desidera utilizzare per la Condivisione in famiglia.

Volete invece unirvi a un gruppo familiare esistente? Consultate la pagina di supporto di Apple per i suggerimenti su come unirvi.

Infine, per aggiungere a un Album di famiglia condiviso, è necessario assicurarsi che gli Album condivisi di iCloud siano attivati sul proprio dispositivo. Su un iPhone, basta andare su Impostazioni > Il tuo nome > iCloud > Foto, quindi attivare Album condivisi.

Se volete vedere cosa hanno aggiunto i vostri familiari all'Album di famiglia condiviso, aprite l'app Foto sul vostro iPhone, iPad o Mac e andate alla sezione Condivisi.

Avviare l'app Foto sull'iPhone o sull'iPad. Toccare la scheda Album. Scorrere fino agli Album condivisi e selezionare l'Album di famiglia condiviso. Non lo vedete? Toccare Vedi tutto e sfogliare fino a trovarlo.

Avviare Foto sul Mac. Nella sezione Condivisi della barra laterale, fare clic su Album condivisi. Selezionare l'Album di famiglia condiviso.

Quando si desidera aggiungere immagini all'Album di famiglia condiviso, è bene sapere che il funzionamento è molto simile a quello dell'aggiunta di foto e video a un normale album sul dispositivo.

Avviare l'app Foto sull'iPhone o sull'iPad. Toccare la scheda Album. Scorrere fino agli Album condivisi e selezionare l'Album di famiglia condiviso. Non la vedete? Toccare Vedi tutto e sfogliare fino a trovarlo. Toccare il segno più. Toccare le foto e i video che si desidera aggiungere. Toccare Fatto nell'angolo superiore. Digitare una descrizione, se si desidera, e poi toccare Pubblica nella finestra successiva.

Avviare l'applicazione Foto sul Mac. Fare clic sulle foto che si desidera condividere con la famiglia. Fare clic con il tasto Maiuscolo o con il tasto Comando per selezionare più foto. Fare clic sul pulsante di condivisione in alto a destra della finestra (riquadro con una freccia). Fare clic su Album condivisi. Fare clic su Famiglia.

Se si desidera eliminare un'immagine o un video dall'Album di famiglia condiviso, è facile; infatti, qualsiasi membro della famiglia può eliminare il contenuto dell'album in qualsiasi momento.

Avviate l'app Foto sul vostro iPhone o iPad. Toccare la scheda Album. Scorrere fino alla sezione Album condivisi e selezionare l'Album di famiglia condiviso. ( Non lo vedete? Toccare Vedi tutto e sfogliare fino a trovarlo. Toccare Seleziona nell'angolo superiore. Toccare le foto o i video che si desidera rimuovere. Toccare l'icona Cestino nell'angolo inferiore. Toccare Elimina foto per confermare la rimozione delle foto selezionate.

Avviare l'applicazione Foto sul Mac. Fare clic su Album condivisi nella barra laterale. Selezionare l'Album di famiglia condiviso. Selezionare le immagini che si desidera rimuovere. Premere il tasto Canc sulla tastiera. Fare clic su Elimina per confermare la rimozione della foto dall'Album di famiglia condiviso.

Apple ha una pagina di supporto per gli Album condivisi in generale se avete bisogno di ulteriori istruzioni o informazioni.

Scritto da Maggie Tillman.