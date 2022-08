Come avviare rapidamente una registrazione vocale sul vostro iPhone

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Supponiamo che vi troviate in una situazione in cui volete essere in grado di registrare rapidamente una nota vocale sul vostro iPhone. Forse siete un giornalista durante un'intervista. O uno studente durante una lezione. Qualunque sia la ragione, non volete un processo complicato e volete che sia facile e veloce. Abbiamo pensato a voi. Ecco il modo più veloce per iniziare a registrare una nota vocale.

Nella fase 1, è necessaria una piccola impostazione per poter avviare rapidamente la registrazione vocale su iPhone. Si tratta di un'operazione una tantum e, una volta completata, si può passare al passaggio 2. In altre parole, la configurazione non è una cosa da poco. In altre parole, la configurazione non è necessaria ogni volta.

-

Non è necessario farlo ogni volta, ma per registrare una nota vocale sul telefono è necessaria un'applicazione che offra una funzione di registrazione audio. Mentre l'App Store di Apple è pieno di applicazioni di terze parti per le note vocali, l'app Voice Memos integrata di Apple è molto facile da usare. È integrata ed è completamente gratuita. Se per qualche motivo l'avete cancellata, potete reinstallarla gratuitamente dall'App Store di Apple.

Anche in questo caso non sarà necessario farlo ogni volta, ma se aggiungete l'app Memo vocali al Centro di controllo, potrete accedervi rapidamente ogni giorno. Il Centro di controllo vi dà accesso immediato alle cose che fate di più. Si può usare il Centro di controllo per scattare rapidamente una foto, attivare il Wi-Fi o, in questo caso, avviare rapidamente una registrazione audio.

Per aggiungere l'app Memo vocali, accedere alle Impostazioni:

Aprire l'app Impostazioni. Scorrere fino a Centro di controllo e selezionarlo. Nel riquadro del Centro di controllo, trovare Memo vocali e toccare il pulsante verde + per aggiungerlo. Trascinare e rilasciare Memo vocali nell'area "Controlli inclusi" per specificare dove si desidera che appaia.

Ora che avete aggiunto l'app Memo vocali al Centro di controllo, ogni volta che vorrete creare una nota vocale, potrete farlo in tre tocchi sul vostro iPhone.

Quando l'iPhone è aperto e sbloccato, scorrere il dito verso il basso dall'alto a destra dello schermo. Si apre il Centro di controllo. Cercare l'icona Memo vocali (simbolo della forma d'onda). Toccatela per selezionarla. Premere il grande pulsante rosso di registrazione per avviare la registrazione della nota vocale. Toccare il pulsante di arresto (simbolo del blocco) per interrompere la registrazione della nota vocale. La si vedrà elencata nel riquadro Tutte le registrazioni. Premere play per riascoltarla.

In alternativa, toccare il simbolo ... nell'angolo per modificare o condividere la registrazione.

Ed ecco fatto! Avete registrato una nota vocale in pochissimo tempo. Non c'è di che.

Consultate l'hub di supporto Apple per Memo vocali per saperne di più sull'applicazione.

Scritto da Maggie Tillman.