(Pocket-lint) - L'attore Tom Hanks ha lanciato un gioco di trivia per iPhone, iPad, Mac e Apple TV chiamato Hanx 101 Trivia.

Hanx 101 Trivia è stato sviluppato dallo studio indipendente BlueLine Studios e consente di mettere alla prova le proprie conoscenze in diverse categorie e modalità di gioco.

Il gioco, che verrà lanciato venerdì 2 settembre 2022, è narrato da Hanks e presenta una serie iniziale di circa 58.000 domande. Le categorie includono storia, scienza, geografia, cibo, arte, affari e tecnologia, e l'obiettivo è quello di diventare un maestro di trivia. "Gioca, impara, competi e diventa un maestro di trivia con 'Hanx 101 Trivia', creato e sviluppato in collaborazione con l'attore e regista Tom Hanks", ha dichiarato Apple annunciando il gioco.

Hanks è un noto appassionato di trivia e ha deciso di creare il nuovo gioco, che debutterà esclusivamente sul servizio di abbonamento Arcade di Apple. (Guarda la partecipazione di Hanks al segmento"Big Questions With Even Bigger Stars" di Stephen Colbert). Si tratta del primo gioco creato dall'attore, produttore e regista premio Oscar, anche se nel 2014 ha creato un'app per macchine da scrivere chiamata Hanx Writer. (È anche un collezionista di macchine da scrivere, ne possiede oltre 250).

Apple Arcade è stata lanciata nel settembre 2019 e ora include più di 200 titoli, disponibili senza pubblicità o acquisti in-app. Arcade costa 4,99 dollari al mese (o 49,99 dollari all'anno) negli Stati Uniti. Gli abbonati possono giocare a Hanx 101 Trivia attraverso il loro abbonamento ad Apple Arcade su iPhone, iPad, Mac e dispositivi Apple TV. Il gioco consente di giocare da soli o in modalità competitiva testa a testa. È anche possibile fare squadra per partecipare a gare di trivia.

Scritto da Maggie Tillman.