(Pocket-lint) - Il prossimo aggiornamento del sistema operativo per iPhone, iOS 16, introdurrà diversi aggiornamenti all'app Messaggi di Apple, come la possibilità di modificare gli iMessage e di cancellarli.

Queste funzioni sono già disponibili per essere testate nelle beta pubbliche e per sviluppatori di iOS 16. Alla fine, si spera, saranno ufficialmente disponibili. Alla fine, si spera, saranno lanciate ufficialmente con la versione stabile di iOS 16 prevista per l'autunno. Fino ad allora, ecco come funzionano i nuovi cambiamenti nell'app Messaggi per chi sta utilizzando la beta di iOS 16. Se volete provare la beta sul vostro iPhone, potete trovare maggiori informazioni su come installarla nella guida separata di Pocket-lint.

La possibilità di annullare l'invio di iMessage è disponibile solo per chi utilizza iOS 16, attualmente disponibile come beta pubblica o a pagamento per gli sviluppatori.

Se si utilizza iOS 16 su iPhone, aprire l'app Messaggi. Individuare il messaggio di testo specifico che si desidera annullare. Premete a lungo sul messaggio. Toccare Annulla invio. È possibile effettuare questa operazione solo entro due minuti dall'invio del messaggio. Quando si tocca Annulla invio, viene visualizzata una piccola animazione e poi il messaggio scompare. La persona che ha ricevuto il messaggio originale riceverà un avviso nella discussione che il messaggio è stato annullato.

Apple ha avvertito che, quando si tenta di annullare l'invio di un iMessage inviato a una persona con sistema operativo iOS 15 o precedente, questa potrebbe essere ancora in grado di vedere il messaggio. Lo stesso vale se il destinatario non utilizza un dispositivo con iOS 16, in realtà. È inoltre necessario tenere presente che chiunque invii un iMessage potrebbe accidentalmente vederlo prima che venga annullato, soprattutto se visualizza l'anteprima del messaggio di testo o riceve una notifica al riguardo.

La possibilità di modificare gli iMessage è disponibile solo per chi utilizza iOS 16, attualmente disponibile come beta pubblica o a pagamento per gli sviluppatori.

Se si utilizza iOS 16 su iPhone, aprire l'app Messaggi. Trovare il messaggio di testo specifico che si desidera modificare. Premete a lungo sul messaggio. Scegliere Modifica. È possibile effettuare questa operazione solo entro 15 minuti dall'invio del messaggio.

Inoltre, il numero di modifiche è limitato a cinque. Digitare le modifiche e toccare il segno di spunta. A questo punto il testo modificato sarà contrassegnato dalla dicitura "Modificato" accanto alla ricevuta di lettura.

Consultatela guida approfondita di Pocket-lint su iOS 16 per maggiori dettagli sull'imminente aggiornamento del sistema operativo, compreso quando sarà ufficialmente disponibile per l'installazione e l'esecuzione sul vostro iPhone principale.

Scritto da Maggie Tillman.