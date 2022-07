Come utilizzare i percorsi a più fermate in Apple Maps e iOS 16

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Con iOS 16, Apple sta finalmente aggiungendo all'app Mappe il routing multi-stop, il che significa che gli utenti avranno la possibilità di aggiungere più di un punto di partenza e una destinazione.

Come evidenziato nella versione beta pubblica del prossimo software per smartphone, Apple Mappe ora supporta fino a 15 fermate in anticipo e può sincronizzare automaticamente i percorsi da Mac a iPhone.

Non sono solo i punti di sosta multipli a poter essere visualizzati in anteprima e seguiti: Apple ha aggiunto anche le informazioni sul transito. Se il vostro viaggio prevede l'utilizzo di mezzi pubblici, potrete vedere le tariffe e persino visualizzare e ricaricare le carte di transito in Wallet dall'app Mappe.

Ma come si utilizza effettivamente l'aggiunta chiave? Beh, almeno in base all'attuale pre-release di iOS 16, ecco come aggiungere più fermate al vostro percorso su Apple Maps.

Aprite Apple Maps

Aggiungete il punto di partenza e la destinazione

Nella scheda Indicazioni, toccate "Aggiungi fermata" e includete i dettagli della posizione.

La fermata verrà aggiunta in fondo all'elenco: spostatela tenendo premuta l'icona a tre linee e trascinatela nella posizione corretta.

Se si decide di eliminare una fermata dal piano di viaggio, è sufficiente scorrere il dito verso sinistra.

Come ci si aspetterebbe, la mappa cambia ogni volta che si aggiunge una nuova fermata, proprio come avviene in Google Maps, e include anche informazioni sui tempi di percorrenza approssimativi tra ogni fermata aggiunta.

Scritto da Conor Allison.