Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Hydrow, che produce l'originale Hydrow e il vogatore Hydrow Wave, supporta Apple Health. È sufficiente collegare i due apparecchi.

Anche: Come collegare Hydrow, Apple Watch e Apple Fitness

Quando si associa Hydrow ad Apple Health, l'app iOS di Hydrow può sincronizzare automaticamente gli allenamenti in modo che siano disponibili nelle attività quotidiane di Apple Health. Questa funzione vi permette di vedere tutti i vostri dati in un'unica area (e di chiudere gli anelli se usate l'Apple Watch). La durata dell'allenamento, la frequenza cardiaca e i dati sulle calorie possono essere condivisi per tutti gli allenamenti di Hydrow.

È necessario collegare l'app Hydrow ad Apple Salute. Quando aprite l'ultima versione dell'app Hydrow per iOS, vi verrà richiesto di collegare Hydrow a Apple Health. Una volta effettuata questa operazione e aperta l'app Hydrow dopo l'allenamento, i dati verranno automaticamente condivisi con Apple Health.

Aprire l'app Hydrow sul telefono. Selezionare Profilo. Selezionare l'icona dell'ingranaggio Impostazioni. Selezionare Connessioni. Accanto a Connetti a Apple Health, selezionare Imposta. Selezionare Consenti in alto a destra. Selezionare Attiva tutto o attivare determinati dati da condividere. Selezionare OK. Selezionare Fatto.

Una volta completato l'allenamento con Hydrow, i dati relativi alla durata dell'allenamento, alla frequenza cardiaca e alle calorie (se si è data l'autorizzazione durante la configurazione) saranno inviati ad Apple Salute la prossima volta che si apre l'app iOS. Gli allenamenti saranno classificati come "Canottaggio" o "Altro" in Apple Health.

Leggete il post del blog di Hydrow sull'integrazione con Apple Health per maggiori dettagli, oppure consultate la pagina di supporto di Hydrow per istruzioni più specifiche.

Scritto da Maggie Tillman.