(Pocket-lint) - Apple è entrata nel mercato del "compra ora, paga dopo" con Apple Pay Later, ponendosi in contrasto con la concorrenza esistente come Affirm e Klarna.

Con Apple Pay Later è possibile effettuare il check-out in qualsiasi negozio, app o sito che supporti Apple Pay e suddividere il costo dell'acquisto in quattro pagamenti. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Apple Pay Later, compreso quando potrete iniziare a usarlo per il vostro prossimo acquisto.

Apple Pay Later è la funzione "compra ora, paga dopo" di Apple Pay. Consente di suddividere il costo di qualsiasi acquisto effettuato con Apple Pay in quattro pagamenti nell'arco di sei settimane.

Apple Pay Later è disponibile ovunque sia accettato Apple Pay. Il sistema di pagamento senza contatto consente di effettuare acquisti nei negozi fisici, nelle app mobili e sul web da iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Apple Pay è una parte importante di Wallet, l'app mobile in cui vengono memorizzate le versioni digitali delle carte di credito, delle carte di debito e persino della Apple Card, in modo da poter effettuare il pagamento con Apple Pay e Apple Pay Later.

Se il sito web o l'app di un negozio consente di effettuare il checkout con Apple Pay, è possibile utilizzare Apple Pay Later per effettuare l'acquisto e pagarlo nel tempo senza costi aggiuntivi. Per gli sviluppatori e gli esercenti, Apple Pay Later non richiede alcuna integrazione. Apple ha dichiarato che funziona semplicemente utilizzando l'implementazione standard di Apple Pay.

Quando si effettua il checkout in un negozio, viene offerta l'opzione di effettuare il checkout con Apple Pay se il negozio supporta il sistema di pagamento contactless di Apple.

Quando si utilizza Apple Pay, viene richiesto di autenticare la propria identità sul dispositivo Apple tramite Touch ID o Face ID. Una volta verificato, vi chiederà di pagare l'acquisto per intero o di pagare in un secondo momento. Se si sceglie di pagare in un secondo momento, si vedrà l'importo da pagare oggi e quello che si pagherà ogni due settimane.

I prossimi pagamenti vengono gestiti tramite l'app Apple Wallet. Questa applicazione consente di tenere traccia delle scadenze e dei tempi di pagamento.

Dopo aver effettuato l'ordine, Apple Pay offre la tracciabilità dell'ordine, consentendo ai negozi di fornire informazioni dettagliate sulla ricevuta e sulla tracciabilità direttamente in Apple Wallet. Apple ha dichiarato che il monitoraggio degli ordini Apple Pay sarà offerto a "milioni di commercianti" attraverso le piattaforme di e-commerce, a partire da Shopify.

No. Apple ha dichiarato che l'utilizzo di Apple Pay Later non comporta alcun addebito di interessi.

No. Non ci sono commissioni associate agli acquisti con Apple Pay Later.

Con Apple Pay Later, Apple offre essenzialmente prestiti rateali a costo zero. L'azienda ha dichiarato che questi sono "soggetti a controlli di idoneità e approvazioni". L'azienda non ha specificato quali siano i controlli di idoneità, ma Pocket-lint aggiornerà questa guida non appena saranno disponibili ulteriori informazioni su Apple Pay Later.

Apple Pay Later è una nuova funzione di iOS 16. La beta pubblica dell'aggiornamento gratuito del software è prevista per quest'estate, seguita da un lancio ufficiale in autunno.

