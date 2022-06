Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Durante la WWDC del giugno 2022, Apple ha annunciato una nuova funzione per la privacy, chiamata Safety Check, che ha lo scopo di aiutare l'utente a disattivare rapidamente l'accesso di altri alla sua posizione e alle sue informazioni. L'azienda l'ha presentata come uno strumento di sicurezza per gli utenti che cercano di sfuggire a relazioni violente. Ecco cosa c'è da sapere su Safety Check.

Negli ultimi anni Apple ha dotato iOS, il sistema operativo che alimenta l'iPhone, di diverse funzioni per la privacy, e l'ultima è un nuovo strumento - Safety Check - in arrivo con l'aggiornamento software iOS 16. Safety Check vi aiuterà a disabilitare facilmente e rapidamente la condivisione della vostra posizione, tra le altre cose, in una situazione di emergenza. Molte persone condividono le password e l'accesso ai propri dispositivi con il partner. Ma nelle relazioni di abuso, come ha osservato Apple alla WWDC 2022, questo può mettere a repentaglio la vostra sicurezza e rendere più difficile ottenere aiuto.

Apple ha collaborato con organizzazioni statunitensi che supportano le vittime di violenza domestica e da partner nelle relazioni di intimità, come la National Network to End Domestic Violence, il National Center for Victims of Crime e WESNET (The Women's Services Network). Il risultato di queste conversazioni è Safety Check, una nuova sezione dell'app Impostazioni in cui è possibile rivedere e ripristinare rapidamente l'accesso concesso ad altri. "Questo consente alle persone in situazioni di abuso di revocare rapidamente l'accesso ai propri dati e alla propria posizione", ha dichiarato Apple.

Caratteristiche principali di Safety Check:

Interrompe la condivisione della posizione con altre persone tramite Trova la mia app.

Ripristina i permessi di privacy del sistema per tutte le app

Consente di uscire da iCloud su tutti gli altri dispositivi.

È possibile accedere a Safety Check nell'app Impostazioni. Quando si apre Controllo sicurezza, vengono visualizzate due opzioni:

Ripristino di emergenza: Ripristina immediatamente l'accesso a tutte le persone e le app e rivede la sicurezza dell'account.

Ripristina immediatamente l'accesso a tutte le persone e le app e rivede la sicurezza dell'account. Gestisci condivisione e accesso: Personalizzare le persone e le app che possono accedere alle informazioni e rivedere la sicurezza dell'account.

Selezionate la prima opzione, Ripristino di emergenza, se vi trovate in una situazione di emergenza e volete revocare rapidamente l'accesso alle vostre informazioni, compresa la vostra posizione. La seconda opzione, Gestisci condivisione e accesso, serve quando si ha il tempo di rivedere le persone a cui si è dato accesso e si può verificare quali autorizzazioni sono state concesse a determinate app.

Se selezionate Ripristino d'emergenza in Controllo sicurezza, Apple non notificherà a nessuno l'interruzione della condivisione, ma potrebbe notare l'interruzione della condivisione. Apple avvertirà l'utente che si interromperà la condivisione con tutte le persone e revocherà l'accesso alla condivisione da tutte le app. Cambierà anche la password del vostro ID Apple e vi inviterà a rivedere la sicurezza del vostro account.

Sì. Safety Check protegge l'accesso ai messaggi aiutandovi a uscire da iCloud su tutti gli altri dispositivi e limita Messaggi e FaceTime al dispositivo che avete in mano.

Safety Check è una nuova funzione di iOS 16, un aggiornamento software gratuito in arrivo per l'iPhone in autunno. La beta pubblica di iOS 16 arriverà quest'estate e potrà essere testata da chiunque.

Scritto da Maggie Tillman.