(Pocket-lint) - Durante la presentazione degli aggiornamenti del browser Safari alla WWDC di giugno 2022, Apple ha annunciato una nuova funzione di sicurezza - o credenziale - a cui sta lavorando, chiamata Passkeys, che mira a funzionare su tutte le piattaforme. Apple ha dichiarato di aver collaborato con gli sviluppatori, con l'alleanza FIDO e con partner industriali come Microsoft e Google per creare un futuro senza password e Passkeys è la chiave di questa visione. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova credenziale, compreso il modo in cui potrebbe sostituire definitivamente le password.

Durante il suo keynote alla WWDC 2022, Apple ha dichiarato di aver "contribuito a creare una credenziale di nuova generazione più sicura, più facile da usare e che mira a sostituire le password".

I passkey sono un tipo di credenziale che utilizza "tecniche crittografiche". In pratica, sfrutta le funzioni biometriche integrate nei dispositivi Apple, come Touch ID o Face ID, per tenere al sicuro gli account online. In una dimostrazione, Apple ha mostrato come sia possibile creare e utilizzare rapidamente una passkey con Touch ID o Face ID sul proprio dispositivo Apple. Quando si utilizza un'app o un sito web che supporta Apple Passkeys, sarà possibile creare un account e accedere a tali servizi utilizzando solo l'impronta del pollice o del volto. Tutto ciò che si deve fare è autenticarsi e il gioco è fatto.

Durante la dimostrazione della tecnologia senza password, Apple ha mostrato come i Passkeys vengano salvati nel Portachiavi iCloud e funzionino su Mac, iPhone, iPad e Apple TV con crittografia end-to-end. È anche possibile accedere a siti web e app su dispositivi non Apple utilizzando un iPhone o un iPad. Tutto ciò che si deve fare è scansionare un codice QR e Touch ID o Face ID per autenticarsi.

Secondo Apple, quando gli utenti creano un passkey, viene creata una chiave digitale unica che funziona solo per il sito per cui è stata creata. I passkey si basano sulla Web Authentication API (WebAuthn).

Si tratta di uno standard che utilizza la crittografia a chiave pubblica al posto delle password per autenticare gli utenti di siti web e applicazioni. I dati vengono memorizzati sul dispositivo anziché su un server Web. È anche un sostituto della password che utilizza Touch ID o Face ID per la verifica biometrica. Quindi, invece di inserire una lunga password, vi verrà chiesto di autenticarvi tramite Touch ID o Face ID.

Di conseguenza, l'azienda ha dichiarato che la chiave d'accesso non può essere oggetto di phishing, perché non lascia mai i dispositivi Apple. Inoltre, gli hacker non possono ingannare l'utente per indurlo a condividere una chiave d'accesso su un sito web fasullo e non possono trapelare, perché non viene conservata su un server web. I passepartout funzionano nelle app e sono sincronizzati in modo sicuro tra i dispositivi Apple utilizzando iCloud Keychain.

È possibile utilizzare i Passkeys per accedere ad app e siti web dal Mac, dall'iPhone, dall'iPad, dall'Apple TV e anche da dispositivi non Apple.

Sul Mac, è possibile accedere con un passkey utilizzando il Touch ID o il Face ID.

è possibile accedere con un passkey utilizzando il Touch ID o il Face ID. Sull'iPhone, è possibile accedere con una chiave d'accesso utilizzando il Touch ID o il Face ID.

è possibile accedere con una chiave d'accesso utilizzando il Touch ID o il Face ID. Sull 'iPad, è possibile accedere con una chiave d'accesso utilizzando il Touch ID o il Face ID.

è possibile accedere con una chiave d'accesso utilizzando il Touch ID o il Face ID. Sulla Apple TV e sui dispositivi non Apple, potete accedere con una chiave d'accesso utilizzando il vostro iPhone o iPad! Apple ha dichiarato che è possibile accedere a un'app o a un sito web scansionando un codice QR e autenticandosi poi con Touch ID o Face ID.

Ricordiamo che nel maggio 2022 Google e Microsoft hanno annunciato di aver unito le forze con Apple per espandere il supporto per i login senza password su dispositivi mobili, desktop e browser. Tutte e tre le aziende hanno dichiarato di voler supportare il nuovo standard di autenticazione senza password, stabilito dalla FIDO Alliance e dal World Wide Web Consortium, entro il prossimo anno.

I Passkeys sono stati annunciati durante una demo di Safari nell'ambito dell'annuncio di macOS Ventura, un importante aggiornamento del sistema operativo in arrivo per i Mac. Sarà disponibile in beta quest'estate, seguita da un lancio pubblico nel corso dell'anno. A quel punto, presumibilmente, Passkeys sarà disponibile per gli utenti Mac. iOS 16 e iPadOS 16 porteranno probabilmente Passkeys su iPhone e iPad. Anche questi prossimi aggiornamenti software saranno rilasciati in versione beta quest'estate, mentre le versioni finali saranno disponibili per i consumatori probabilmente nell'autunno del 2022.

