(Pocket-lint) - Con il lancio di iOS 16 nel corso dell'anno, Apple introdurrà nuove funzionalità nell'iPhone, tra cui alcune nuove opzioni significative di Apple Pay.

Apple Pay Later, ad esempio, consentirà ai clienti di suddividere gli acquisti in quattro pagamenti a zero spese e senza interessi, proprio come le funzioni di pagamento rateale di PayPal e dei siti di vendita al dettaglio di Amazon.

Non è ancora chiaro se questa funzione sarà disponibile inizialmente solo negli Stati Uniti o se verrà lanciata anche in altre regioni, ma sicuramente sembra una funzione che verrà utilizzata molto.

Inoltre, durante la WWDC Apple ha annunciato che la funzione Tap to Pay verrà lanciata negli Stati Uniti nel corso del mese.

Questa funzione consente ai negozi di accettare pagamenti senza contatto direttamente su un iPhone. Non sarà necessario avere una macchina separata per i pagamenti contactless.

Questa funzione sarà utilizzata da negozi grandi e piccoli, persino dai commercianti al mercato. Accetterà anche le carte di pagamento contactless.

Nei prossimi mesi sono previste molte altre novità per iOS, tra cui nuove funzionalità per la schermata di blocco e la possibilità di modificare e richiamare i messaggi.

Per saperne di più sul keynote della WWDC 2022, potete consultare la nostra pratica guida e sapere come guardarlo qui.

Scritto da Rik Henderson.