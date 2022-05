Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple Maps ha fatto molta strada dal suo lancio nel 2012. Con un decennio di vita alle spalle e alcuni grandi miglioramenti nel corso degli anni, ora gli utenti Apple hanno sicuramente motivo di scegliere Apple Maps rispetto a un'alternativa come Google Maps, data l'integrazione con il resto dell'ecosistema Apple.

Ci sono anche alcuni ottimi suggerimenti e trucchi all'interno di Apple Maps che vi aiuteranno a sfruttarlo al meglio. Ecco 14 dei nostri preferiti.

Apple Maps dispone di una funzione chiamata Guide. Ad esempio, potreste pianificare una gita di un giorno a Londra e volete assicurarvi di visitare una serie di luoghi, che siano punti di riferimento, bar, ristoranti o parchi.

È possibile creare una guida personale all'interno di Apple Maps per organizzare il viaggio.

Cercare un luogo > Passare il dito verso l'alto dalla scheda in basso > Toccare il pulsante Guida > Nuova guida > Assegnare un nome alla guida > Creare.

Una volta creata la Guida, è possibile continuare a cercare altri luoghi e aggiungerli alla Guida scorrendo verso l'alto dal basso, toccando il pulsante Guida e selezionando la Guida dall'elenco.

Toccando la Guida creata, è possibile visualizzare l'elenco dei luoghi inseriti e alcune informazioni utili su ciascun luogo, come gli orari di apertura. È anche possibile ordinare per Data di aggiunta, Nome e Distanza.

Se volete visualizzare o modificare la vostra Guida, passate il dito verso l'alto dalla parte inferiore della barra di ricerca di Apple Maps e scorrete fino a raggiungere Le mie guide. Toccate la vostra Guida e toccate Modifica nell'angolo in basso a sinistra. Da qui è anche possibile condividere la Guida: chiunque abbia il link alla Guida potrà vederne il contenuto.

Se non volete creare la vostra guida personale, Apple Maps ne offre anche di curate, create da diversi operatori, come Lonely Planet, Culture Whisper e TimeOut, solo per citarne alcuni.

Per vedere le guide curate, scorrere verso l'alto dalla barra di ricerca nella parte inferiore dello schermo e scorrere fino a Guides We Love. È quindi possibile scorrere le guide selezionate da Apple, oppure toccare Esplora guide e filtrare in base alle varie categorie, come Cibo e bevande, Cose da fare e Vita notturna.

Una volta selezionata una guida da consultare, è possibile premere il "+" accanto a ciascun luogo per aggiungerlo a una nuova guida o a una guida esistente già avviata.

Apple Maps ha una funzione chiamata Look Around che funziona in modo simile a Street View di Google Maps.

Ogni volta che si vede l'icona del binocolo nell'angolo in basso a sinistra di una mappa, è possibile toccarla per far apparire un pop-up in cima alla mappa che consente di vedere l'aspetto reale della località.

Per impostazione predefinita, il pop-up copre solo la metà superiore dello schermo, ma se si toccano le frecce nell'angolo in alto a sinistra del pop-up, questo si espande all'intero schermo. È anche possibile muovere il dito sul pop up per, beh, guardarsi intorno.

Apple Maps consente di condividere l'orario di arrivo previsto (ETA), in modo da consentire a chi vi incontra di essere aggiornato in tempo reale sul vostro orario di arrivo. Non possono seguire la vostra posizione, ma riceveranno aggiornamenti se non siete in orario.

Per condividere l'orario di arrivo previsto, avviare le indicazioni per il luogo in cui si sta andando e premere vai. Nella parte inferiore dello schermo, si vedrà l'ora di arrivo, il tempo di percorrenza e il numero di chilometri o miglia.

C'è una freccia grigia sul lato destro di queste informazioni; toccatela per espandere il menu e poi toccate Condividi ETA. La persona con cui si desidera condividere l'ETA potrebbe essere presente nell'elenco dei contatti; in caso contrario, toccare Apri contatti e selezionare la persona con cui si desidera condividere l'ETA dall'elenco.

C'è una funzione molto interessante in Apple Maps, chiamata Flyover, che consente essenzialmente di visualizzare alcune città dall'alto in 3D e di fare un tour o di spostarsi da soli, cosa che si può fare muovendo il telefono o usando le dita.

Cercare la città che si desidera sorvolare e toccare Cerca. Accanto al pulsante Directions (Indicazioni), viene visualizzato il pulsante Flyover (sorvolo) se la funzione è disponibile per quella città.

Toccare il pulsante Flyover e poi toccare "Start Tour" oppure muovere il telefono o il dito per dare un'occhiata in giro.

Se state ascoltando un podcast o un audiolibro e non volete che le indicazioni vocali di Apple Mappe vi disturbino, potete modificare le impostazioni in modo che non lo facciano e che il vostro podcast o libro preferito non venga interrotto quando dovete prendere la prossima strada a sinistra.

Aprire Impostazioni sull'iPhone > Scorrere fino a Mappe > Scorrere fino a Indicazioni vocali > Disattivare Indicazioni Mettere in pausa i podcast.

Apple Maps ricorda quando avete parcheggiato l'auto, in modo che non dobbiate farlo voi. È un'ottima soluzione per i casi in cui si debba percorrere una strada in più per parcheggiare, che non si conosce bene, o per esempio quando ci si trova in una zona che non si conosce affatto.

Per il funzionamento di questa funzione è necessaria una connessione allo stereo Bluetooth o CarPlay dell'auto, ma se si dispone di tale connessione e la propria posizione può essere determinata al momento del parcheggio, la posizione dell'auto parcheggiata verrà visualizzata sulla mappa in seguito.

Aprite Impostazioni > Scorrete fino a Apple Maps > Scorrete fino a Mostra posizione parcheggiata e attivatela. Dovrete anche assicurarvi che i servizi di localizzazione siano attivati per il vostro dispositivo e che la voce Posizioni significative sia attivata in Servizi di sistema.

Vi è mai capitato di iniziare le indicazioni per arrivare da qualche parte e di accorgervi di dover fare benzina o di volervi fermare per un caffè lungo il percorso?

Apple Maps consente di aggiungere una fermata alle indicazioni stradali correnti senza dover ricominciare da capo. Toccate la freccia grigia in fondo allo schermo quando avete iniziato le indicazioni e toccate "Aggiungi una fermata".

È possibile scegliere tra Cena, Distributori di benzina, Caffè, Parcheggio, Negozi d'angolo e Banche. Toccando una delle categorie si ottiene un elenco di opzioni, che si possono selezionare e premere "Vai" per aggiungerle al viaggio.

Può essere un po' confuso capire dove ci si trova quando si avviano le indicazioni da Apple Maps, soprattutto quando si usa l'app per le indicazioni a piedi.

Tuttavia, è possibile scansionare gli edifici intorno a noi per avere un'idea più precisa di dove ci troviamo e di quale direzione dobbiamo prendere.

Avviate le indicazioni come di consueto e, quando siete in modalità direzione, vedrete apparire una forma di esagono in un cerchio sul bordo destro dello schermo, sotto il pulsante mute.

Toccando questo punto è possibile eseguire una scansione degli edifici di fronte per definire meglio la propria posizione. È necessaria una buona illuminazione e non funziona per tutti i percorsi, ma vale la pena provare se si è un po' confusi.

Se la modalità edifici del suggerimento precedente non è disponibile per il vostro percorso, esiste anche una modalità bussola. Quando la modalità bussola è attiva, il telefono diventa una bussola e la mappa ruota in base alla posizione del telefono.

Per attivare la Modalità bussola, avviare le indicazioni come di consueto e poi toccare l'icona con la linea ondulata sul bordo destro dello schermo. A questo punto è necessario muovere il telefono e si dovrebbe essere in grado di capire in quale direzione iniziare a muoversi.

Questo è un ottimo suggerimento, anche se al momento non ci sono molte applicazioni di terze parti compatibili con questa funzione di Apple Maps.

Esistono due categorie di estensioni che funzionano con Apple Maps, se abilitate. Si tratta di Prenotazione corse e Prenotazione ristoranti. Per quanto riguarda la prenotazione di corse, è possibile scegliere di attivare app come Uber in modo che vengano visualizzate, ad esempio, quando si cercano indicazioni stradali e che permettano di prenotare una corsa direttamente attraverso Apple Maps, invece di dover passare da Apple Maps a Uber.

Per le prenotazioni di ristoranti, si applica un principio simile: è possibile attivare app compatibili come OpenTable per mostrare i tavoli disponibili dei ristoranti visualizzati in Mappe.

Per attivare le estensioni di terze parti, aprire Impostazioni > toccare Apple Maps > scorrere fino a Estensioni. Toccando la voce Prenotazione viaggi vi verranno mostrate le app compatibili di questa categoria che avete scaricato sul vostro dispositivo e che potete attivare singolarmente, mentre la voce Prenotazione ristoranti farà lo stesso per questa categoria.

Se non volete essere disturbati dalle notifiche quando state guidando, potete impostare Apple Maps in modo che attivi automaticamente la modalità Non disturbare quando rileva che siete in viaggio, utilizzando la funzione Driving Focus.

Le notifiche continueranno ad arrivare al dispositivo, ma non verranno visualizzate finché non si interrompe la funzione. Aprite il Centro di controllo sul dispositivo e toccate il riquadro Focus.

Se si tocca il "+" nella parte inferiore dello schermo, è possibile selezionare il focus di guida dall'elenco. Toccate Avanti e impostate le vostre preferenze. È possibile scegliere di consentire le chiamate e le notifiche da determinati contatti o di non consentire nessuna. La prossima volta che si inizia a guidare, le notifiche di chiunque non sia presente nell'elenco verranno silenziate automaticamente fino a quando non ci si ferma.

È possibile cambiare le diverse visualizzazioni di Apple Maps con due sole dita. Scorrendo verso l'alto o verso il basso con due dita si cambia la visualizzazione tra 2D e 3D.

Per ingrandire Apple Maps, toccare lo schermo con due dita e allontanarle l'una dall'altra. Per ridurre lo zoom, toccare lo schermo con due dita e avvicinarle.

È inoltre possibile spostare la mappa toccando con due dita e muovendole in cerchio.

Apple Maps offre mappe interne di alcuni luoghi, come aeroporti e centri commerciali, aiutandovi a orientarvi.

Se ad esempio vi trovate al Terminal 5 dell'aeroporto di Londra Heathrow, potete usare Apple Maps per trovare le toilette, i banchi del check-in, i gate, i negozi e i ristoranti. Sul bordo destro dello schermo è possibile selezionare diversi livelli e, passando il dito verso l'alto dalla scheda in basso, è possibile filtrare in base alle diverse cose che si stanno cercando, come bagni o ristoranti.

