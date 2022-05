Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Se siete giocatori appassionati di tennis, allenatori o una di quelle persone che si trasformano in superfan del tennis non appena arriva la tarda primavera e l'inizio dell'estate, allora l'app SwingVision è da scaricare.

Noi facciamo parte di quest'ultimo gruppo. Amiamo il tennis, ma non lo pratichiamo tutto l'anno. Invece, di solito guardiamo uno dei grandi tornei, come Wimbledon o Ronald-Garros, e ci ricordiamo quanto amiamo questo sport e quanto desideriamo tirare fuori la racchetta e colpire quelle deliziose palline gialle attraverso (o dentro) la rete.

Non importa se siete principianti o se volete sfidare il meraviglioso Federer, perché l'app SwingVision è in grado di soddisfare tutti i livelli e offre numerose funzioni eccellenti che vi aiuteranno a migliorare il vostro gioco.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su SwingVision e cosa vi serve per ottenere il massimo per migliorare il vostro gioco del tennis.

L'app SwingVision AI è un'applicazione mobile che funziona su diversi dispositivi Apple, tra cui iPad, iPhone e Apple Watch, con l'obiettivo finale di migliorare il vostro gioco del tennis.

L'app è stata creata nel 2014 e offre una serie di funzioni eccellenti, come la possibilità di sfidare le linee di battuta con replay al rallentatore, l'analisi delle statistiche dei colpi, dalla velocità alla profondità, dalla precisione alla lunghezza del rally, la creazione di video highlights e la possibilità di filtrarli in base a determinati colpi, come il dritto o il rovescio, il monitoraggio dei punteggi e delle statistiche delle partite e la misurazione dei progressi con obiettivi settimanali.

SwingVision AI consente inoltre di ricevere un coaching personalizzato dopo ogni sessione e di competere con altri utenti in tutto il mondo in base al numero di colpi effettuati.

È anche l'app ufficiale di Player & Ball Tracking di Tennis Australia, LTA e ITA ed è sostenuta dall'ex numero 1 del mondo ATP Andy Roddick e dall'ex numero 4 del mondo ATP James Blake.

L'app SwingVision AI è stata progettata per sostituire quella che un tempo sarebbe stata una costosa installazione di dieci telecamere in campo per monitorare il gioco del tennis e offrire feedback e analisi.

Utilizzando un iPad Pro, un iPad Air (2022) o un iPhone montato sulla recinzione o su un treppiede, l'intelligenza artificiale proprietaria di SwingVision utilizzerà le telecamere e i chip di questi dispositivi per elaborare i video e tracciare i colpi in tempo reale, senza bisogno di connessione a Internet.

L'intelligenza artificiale dell'applicazione non solo sarà in grado di indicare il posizionamento del colpo, ma anche di dettagliare il tipo e la velocità del colpo. Dopo aver finito di giocare, il video della partita o dell'allenamento vi permetterà di vedere le statistiche dei colpi e gli highlights video, che includono punto per punto o colpo per colpo. È sorprendente che si possa anche filtrare il video per mostrare colpi molto specifici, ad esempio solo le volée che sono entrate o solo i colpi dall'alto che sono usciti.

Durante il gioco, è presente un feedback audio che annuncia i punteggi e le statistiche in tempo reale ed è anche possibile sfidare le chiamate di linea in tempo reale, anche quando si sta giocando una partita. Quando si sfidano le chiamate di linea, è possibile vedere immediatamente un replay al rallentatore del tiro, insieme alla decisione se la palla è stata chiamata dentro o fuori.

Per chi ha anche un Apple Watch, l'app SwingVision utilizzerà l'accelerometro e il giroscopio, insieme ad algoritmi, per calcolare la velocità dello swing dal polso. È anche possibile utilizzare Siri dal proprio Apple Watch per avviare un allenamento o una partita di tennis.

Prima di iniziare, si imposta un profilo all'interno dell'app SwingVision: è qui che si potranno rivedere le sessioni e misurare i propri progressi nel tempo.

È possibile filmare l'allenamento o la partita con un iPad o un iPhone e non è necessario un Apple Watch, ma se lo si possiede l'esperienza si arricchisce, offrendo statistiche in tempo reale al polso.

L'iPad Pro (2021) è dotato di obiettivi grandangolari e ultra grandangolari che consentono di avere una visuale completa del campo da gioco se posizionati su un treppiede per i campi al chiuso o su una recinzione per i campi all'aperto. Anche gli ultimi iPhone offrono obiettivi wide e ultra wide, quindi anche questi saranno in grado di riprendere ciò che vi serve.

Si può anche utilizzare un iPad Air (2022). Pur avendo un solo obiettivo, il 2022 Air utilizza il chip M1 come l'iPad Pro, il che significa che offre ancora la potenza di elaborazione necessaria per fornire le statistiche e le analisi in tempo reale create dall'app SwingVision.

Se si utilizza SwingVision su un Apple Watch, si vedrà un feedback in tempo reale dell'ultimo colpo eseguito, insieme al tipo di colpo e alla velocità. I dati serviranno anche a chiudere i vostri anelli e più velocemente colpirete la palla, più il tachimetro di SwingVision girerà.

Abbiamo provato l'app SwingVision con un iPad Pro che riprendeva l'allenamento e un Apple Watch Series 7 al polso - deve essere sul polso con cui si tiene la racchetta - e abbiamo apprezzato le statistiche ottenute alla fine.

Il video dell'allenamento è stato fantastico, consentendo di rivedere ogni colpo e di rallentare la riproduzione per capire cosa si sarebbe potuto fare meglio o cosa si è fatto davvero bene. Questo elemento è particolarmente utile per gli allenatori, che possono così mostrare ai loro studenti in cosa potrebbero migliorare o cosa stanno facendo bene e cosa dovrebbero fare di più, ma è ottimo anche per i singoli.

Il bello dell'applicazione SwingVision è che le statistiche e le analisi sono presentate in un modo così colorato e facile da usare che sono piacevoli da guardare, ma anche facili da capire. La nostra parte preferita dell'app SwingVision è però il filtro video.

È fantastico che l'app sia in grado di mostrare istantaneamente, e molto rapidamente, i colpi specifici che avete richiesto utilizzando il sistema di filtraggio. È possibile selezionare il colpo, lo spin, la direzione, il tipo di colpo e il risultato nell'analisi colpo per colpo.

Ciò significa che se volete vedere solo i dritti da fondo campo che sono stati colpiti, il video taglierà istantaneamente tutti i colpi, continuando a mostrarvi il tipo di colpo (come il dritto piatto) e la velocità con cui è arrivato nell'angolo superiore mentre lo guardate.

Abbiamo capito che probabilmente non saremo presto il prossimo Roger Federer, ma le statistiche e le funzioni offerte dall'app SwingVision ci hanno fatto venire voglia di continuare a migliorare il nostro gioco e chissà, forse un giorno.

Scritto da Britta O'Boyle.