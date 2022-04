Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Secondo quanto riferito, Apple sta progettando di aggiornare l'app Salute dell'iPhone quest'anno con un migliore monitoraggio del sonno e un modo per ricordare alle persone di prendere i loro farmaci. Sta anche considerando di aggiungere un sensore di temperatura corporea all'Apple Watch nei prossimi mesi, e sta ancora sviluppando un monitor della pressione sanguigna.

Secondo Bloomberg, la nuova funzione dei farmaci permetterebbe di scansionare i flaconi delle pillole e tenere traccia di quando hai preso il farmaco. Tuttavia, non tutte le caratteristiche previste saranno disponibili al lancio. Apple potrebbe annunciare la funzione, forse anche al WWDC 2022, ma potrebbe non arrivare effettivamente fino ad una data successiva.

Per quanto riguarda il sensore di temperatura corporea, potrebbe aiutare a migliorare le funzioni di monitoraggio della fertilità sull'Apple Watch. I cambiamenti della temperatura corporea in un ciclo mestruale possono aiutare a prevedere quando qualcuno potrebbe avere il suo periodo o determinare quando la loro finestra di ovulazione sta accadendo - simile ad altri dispositivi di monitoraggio della fertilità.

Il monitor della pressione sanguigna è diverso dal sensore di temperatura corporea.

Probabilmente non arriverà per l'Apple Watch fino al 2024, ha riferito Bloomberg. Ci si aspetta che sia utile per monitorare la salute cardiaca. Ma potrebbe aver bisogno di lavoro prima di un rollout mondiale. Apple spera di utilizzare la funzione per avvisare gli utenti della pressione alta. Bloomberg ha detto che l'azienda sta attualmente eseguendo prove sui dipendenti.

Scritto da Maggie Tillman.