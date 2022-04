Nuovo aggiornamento delle funzioni di Apple iMovie: cosa c'è di nuovo in iMovie 3.0?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple ha aggiornato iMovie, la sua app di editing video, a iMovie 3.0. Questo aggiornamento software per gli utenti di iPhone e iPad introduce nuove funzioni, tra cui gli storyboard. Ecco cosa devi sapere.

Apple nell'aprile 2022 ha annunciato una nuova versione di iMovie con caratteristiche che rendono più facile che mai creare video montati su iPhone e iPad. Di seguito sono riportati i principali cambiamenti che puoi aspettarti.

Storyboards è una nuova caratteristica nell'aggiornamento software di iMovie 3.0. Rende più facile la creazione di video nell'app iMovie mobile con modelli pre-costruiti.

"Storyboards aiuta i creatori di contenuti e i registi a imparare a modificare e migliorare le loro capacità di narrazione video con modelli precostituiti per i tipi popolari di video condivisi sui social, con i colleghi o con i compagni di classe - video come fai da te, tutorial di cucina, recensioni di prodotti, esperimenti scientifici", ha detto Apple. "Storyboards rende facile iniziare con liste di inquadrature flessibili e una guida passo dopo passo".

Accumula ricompense e vantaggi su tutte le tue carte esistenti con questa Curve Mastercard Di Pocket-lint International Promotion · 27 ottobre 2021 Questo brillante sistema ti farà risparmiare tempo e fatica ogni volta che paghi.

Secondo la società, iMovie offrirà 20 diversi modelli di storyboard per vari tipi di video "tra cui tutorial di cucina, Q&A, recensioni di prodotti, reportage e altro ancora". La funzione Storyboards nelle applicazioni iMovie per iPhone e iPad offrirà anche liste di riprese, una "miniatura illustrativa" e consigli su come girare una clip, ha detto Apple nel suo comunicato stampa.

Oltre agli storyboard, l'aggiornamento aggiunge una funzione che Apple chiama Magic Movie. Può creare video da foto o immagini.

"Per coloro che vogliono creare un video ancora più velocemente, Magic Movie crea istantaneamente un video raffinato dalle clip e dalle foto selezionate dall'utente, aggiungendo automaticamente transizioni, effetti e musica al montaggio", ha detto Apple. "Per creare un Magic Movie, un utente seleziona semplicemente un album, o qualsiasi gruppo di foto o immagini dalla propria libreria, e Magic Movie identifica istantaneamente le parti migliori del filmato e crea il progetto".

Con Magic Movie si possono anche riorganizzare o cancellare le clip.

L'aggiornamento iMovie 3.0 è ora disponibile per i dispositivi con iOS 15.2 e iPadOS 15.2 o successivi. Apple ha annunciato per la prima volta queste caratteristiche a marzo.

Scritto da Maggie Tillman.