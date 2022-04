Una nuova app Apple Music potrebbe essere in arrivo su iOS

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple Music potrebbe avere una nuova companion app, secondo i dettagli raccolti nella beta di iOS 15.5 - ed è focalizzata sulla musica classica.

Sono stati trovati nuovi messaggi di conferma che chiedono se gli utenti sono felici di riprodurre brani "In Apple Classical", che è descritto come una "nuova app ottimizzata per la musica classica".

Questo suona come un'indicazione piuttosto chiara che Apple sta per aggiungere la propria app di musica classica per coloro che vogliono un'esperienza più mirata, e questa non è una grande sorpresa dato che ha acquistato Primephonic l'anno scorso, proprio una tale app.

Farlo senza un chiaro obiettivo sarebbe stato un po' sorprendente, quindi sembra che ci si possa aspettare che la Apple prenda l'esperienza di Primephonic ad un certo punto. Esattamente ciò che queste ottimizzazioni significheranno per l'utente sarà interessante da scoprire, anche.

Naturalmente, non c'è nulla che garantisca quando la nuova app potrebbe essere rilasciata, con Apple che di solito gioca le cose abbastanza vicino al suo petto.

Potremmo avere un annuncio intorno all'app al WWDC 2022, che si terrà a giugno, ma non dovrebbe escludere la possibilità che Apple rilasci l'app quando sarà pronta, che sia con un tempismo epocale o meno.

Scritto da Max Freeman-Mills.