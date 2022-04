Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple Fitness+ offre varie opzioni di allenamento, dalle lezioni di core e di forza al pilates e alla meditazione, ma la piattaforma ha anche una serie di programmi per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness. Uno di questi è un programma di portpartum, progettato per aiutare le neo mamme a rimettersi in forma dopo aver avuto un bambino, indipendentemente dal parto.

Il programma fa seguito al programma Rimani attivo durante la gravidanza di Apple, che ha 10 episodi ed è progettato per aiutare la mamma ad aspettarsi che rimanga attiva durante una gravidanza sana. Il programma Torna in forma dopo aver avuto un bambino, nel frattempo, ha sette episodi al lancio ed è progettato per aiutarti a post gravidanza.

Ecco come trovare e accedere al programma postpartum Apple Fitness+ e cosa offre.

Come accennato brevemente, il programma Apple Fitness+ Torna in forma dopo aver avuto un bambino ha sette episodi. È stato progettato per chiunque abbia avuto un bambino di recente e ci sono diverse opzioni adatte, indipendentemente dal parto che hai avuto, anche se Apple ti consiglia di parlare con il tuo medico o operatore sanitario prima di iniziare il programma.

Gli allenamenti Core all'interno del programma sono progettati per ricollegare il tuo core. Ti aiuteranno a ricostruire la forza del tuo core e della schiena, lavorando anche sul pavimento pelvico. Troverai anche allenamenti di forza per la parte superiore del corpo, parte inferiore del corpo e per tutto il corpo, in cui puoi utilizzare un manubrio da leggero a medio o solo il tuo peso corporeo, a seconda di dove ti trovi nel tuo percorso di fitness.

Il programma Torna in forma dopo aver avuto un bambino ha anche dei tempi di recupero consapevoli che includono allungamenti che prendono di mira i punti più comuni post-gravidanza e meditazioni che si concentrano su temi come la cura di sé e la pazienza.

Ciascuna delle sette sessioni dura 10 minuti e sono gestite da Betina.

I programmi Apple Fitness+ si trovano nell'app Fitness+ dell'app Fitness su iPhone o iPad . Segui i passaggi seguenti per accedere al programma Torna in forma dopo aver avuto un bambino.

Apri l'app Fitness sul tuo iPhone o iPad Tocca la scheda Fitness+ nella parte inferiore dello schermo Scorri verso il basso la home page principale di Fitness+ Vedrai i programmi una volta che scorri i nuovi allenamenti, le nuove meditazioni e le raccolte Scorri da destra a sinistra quando vedi la scheda Programmi se non riesci a vedere il riquadro del programma postpartum Tocca il riquadro del programma Torna in forma dopo aver avuto un bambino per vedere le opzioni dell'episodio Tocca l'episodio che vuoi fare e premi "Let's Go" Oppure premi il "+" e la nuvola con la freccia per scaricare l'episodio

Scritto da Britta O'Boyle.