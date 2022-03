Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - L'Unione Europea ha concordato una serie di nuove misure per costringere le aziende Big Tech a comportarsi bene con gli altri.

Il Digital Markets Act (DMA) è progettato per livellare il campo di gioco per le aziende tecnologiche più piccole per competere con i giganti della tecnologia.

Include regole che costringeranno Apple e Google a consentire opzioni di pagamento di terze parti nelle app sui rispettivi app store. E le app di chat, come WhatsApp, Facebook Messenger e iMessage, dovranno essere interoperabili tra loro e con i concorrenti.

Inoltre, Google dovrà offrire alternative ai propri servizi su smartphone Android, possibilmente in fase di configurazione, mentre Apple dovrà consentire agli utenti iPhone e iPad di eliminare Safari e altre app e servizi specifici dell'azienda.

Ci sono preoccupazioni sulla sicurezza, ovviamente, specialmente quando si tratta di chat e applicazioni di testo. La BBC riferisce che Apple è "preoccupata per il fatto che alcune disposizioni del DMA creeranno inutili vulnerabilità di privacy e sicurezza per i nostri utenti".

Google teme anche che le nuove linee guida rendano più difficile investire nell'innovazione: "Sebbene sosteniamo molte delle ambizioni del DMA in merito alla scelta dei consumatori e all'interoperabilità, siamo preoccupati che alcune di queste regole possano ridurre l'innovazione e la scelta a disposizione degli europei ," ha detto.

Tuttavia, i pagamenti in-app sono ormai da anni una questione controversa, con Epic Games e Spotify che hanno entrambi litigi legali o pubblici di lunga data con Big Tech. Questa nuova legislazione potrebbe finalmente metterlo a tacere, comunque negli Stati membri dell'UE.

Il DMA è attualmente solo in fase di proposta, sebbene sia stato concordato dai legislatori europei. Attendiamo di conoscere una data di attuazione.

Scritto da Rik Henderson.