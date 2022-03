La Apple Card potrebbe arrivare nel Regno Unito dopo l'acquisizione di banche britanniche?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple potrebbe presto introdurre la propria carta di credito nel Regno Unito. Ha acquisito la startup britannica Credit Kudos, alimentando la speculazione sul fatto che sia un passo per portare Apple Card in regioni al di fuori degli Stati Uniti.

Credit Kudos è un Account Information Service Provider (AISP) che è effettivamente un'agenzia di valutazione del credito che controlla se i richiedenti hanno i mezzi per rimborsare i prestiti.

Un prestatore - ad esempio Apple Card - contatta un'agenzia quando un cliente richiede un credito per valutare se approvare la domanda. Quindi, l'acquisto di una propria società di controllo del credito nel Regno Unito è un buon segno che Apple sta cercando di espandere la portata del suo servizio finanziario interno.

L'acquisizione è stata effettuata con poco clamore, anche se i termini di utilizzo dell'azienda registrata in Inghilterra ora la indicano come una "filiale Apple".

Apple Card è stata lanciata negli Stati Uniti nel 2019, in collaborazione con Goldman Sachs e Mastercard. Comprende una carta di credito digitale che appare nell'Apple Wallet di un utente e una carta fisica in titanio.

È diverso dalle carte rivali in quanto ha solo il nome dell'utente sul davanti, un logo Apple inciso e un chip. Non c'è un conto bancario o un numero di carta. Non ha nemmeno una data di scadenza né un numero CCV sul retro.

Scritto da Rik Henderson.