Strava fa marcia indietro, riattiva la sincronizzazione di Apple Health

(Pocket-lint) - Avendo disabilitato una funzione che consentiva agli utenti di iPhone di sincronizzare le attività di terze parti con la loro app Apple Health, Strava ha ora preso una specie di inversione di marcia e ha annullato la modifica.

L'inversione arriva il giorno dopo che il kill switch è stato attivato e segnala che gli utenti erano comprensibilmente scontenti del fatto che questa funzione fosse disabilitata in primo luogo.

Ciò ha portato molti utenti a contattare il team di supporto, chiedendo perché la loro funzione precedentemente funzionante non funzionava più. In origine, sembra che la modifica sia stata apportata per impedire la visualizzazione di allenamenti duplicati in Apple Health .

Questo di per sé è una vera frustrazione, se hai più fonti che alimentano l'app per la salute di Apple, sincronizzandole anche con Strava.

Parlando con Pocket-lint, un portavoce di Strava ha dichiarato: "Il nostro tentativo di impedire la pubblicazione di caricamenti di attività duplicati su Strava ha creato conseguenze indesiderate per la nostra comunità di atleti. Dopo aver ascoltato il loro feedback e aver valutato la situazione, abbiamo deciso di riattivare la sincronizzazione per il terzo applicazioni per feste ad Apple Health."

Ciò significa ora che, indipendentemente dal fatto che utilizzi il tuo Garmin , Zwift, Peloton, Wahoo o un altro sistema di terze parti compatibile con Strava, i tuoi allenamenti sincronizzati con Strava si sincronizzeranno di nuovo anche con Apple Health.

Naturalmente, se hai avuto problemi con record duplicati, puoi sempre impedire a Strava di condividere informazioni con Apple Health.

Scritto da Cam Bunton.