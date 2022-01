Cosa sono le raccolte Apple Fitness+ e come funzionano?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il 10 gennaio Apple lancerà una funzionalità chiamata Raccolte nella sua app di allenamento Fitness+ , progettata per aiutare gli utenti a raggiungere i propri obiettivi.

Ecco tutto ciò che devi sapere sulle raccolte Apple Fitness+, incluso cosa sono e come funzionano.

Le raccolte Apple Fitness+ sono serie curate di allenamenti e meditazioni da quasi 2.000 allenamenti nella libreria di allenamenti Fitness+ per aiutare gli utenti a motivarsi e mantenerli in carreggiata per raggiungere qualunque obiettivo stiano mirando.

Le serie di raccolte offerte presentano tutte un piano suggerito per gli utenti da seguire, aiutandoli a fare scelte formative intenzionali nei giorni o nelle settimane successive.

Sono disponibili sei raccolte tra cui scegliere, con maggiori probabilità di essere aggiunte nel tempo. Questi includono:

Sfida di base di 30 giorni

Migliora la tua postura con il Pilates

Perfeziona le tue pose di equilibrio yoga

Esegui i tuoi primi 5K

Rafforza la schiena, allunga i fianchi

Rilassati per dormire meglio

Le raccolte saranno disponibili nell'app Fitness+ dal 10 gennaio. Ogni Collezione è diversa e consiste in una serie di allenamenti e/o meditazioni per raggiungere un obiettivo particolare.

Ad esempio, la collezione "Perfect Your Yoga Balance Poses" ha un totale di otto sessioni e offre una progressione di pose in piedi e equilibri delle braccia. Inizierai con allenamenti di 10 minuti e passerai a quelli più lunghi e potrai ripetere qualsiasi pratica o l'intera serie per continuare a migliorare il tuo equilibrio.

La modalità Rilassamento per dormire meglio ha 14 sessioni, mentre la Sfida principale di 30 giorni ha 30 sessioni, quindi ogni raccolta è diversa a seconda dell'obiettivo scelto.

Per vedere le raccolte, assicurati di eseguire il software più recente il 10 gennaio 2022.

Dovrai quindi aprire l'app Fitness sul tuo iPhone o iPad e toccare la scheda Fitness+ in basso al centro. Le raccolte appariranno nella propria sezione, come Nuovi allenamenti, Nuove meditazioni e Tempo per camminare.

Accumula ricompense e vantaggi su tutte le tue carte esistenti con questa Curve Mastercard Di Pocket-lint International Promotion · 7 gennaio 2022