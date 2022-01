Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Fitness+ di Apple compete con artisti del calibro di Fiit e Peloton , ma quando è stato lanciato per la prima volta, mancavano un paio di funzionalità . Tuttavia, un aggiornamento sta per renderlo una proposta più eccitante.

A partire dal 10 gennaio 2022, Fitness+ aggiungerà un paio di nuove funzionalità, tra cui Collections e Time to Run, mentre si espanderanno anche le funzionalità Time to Walk e Artist Spotlight.

Le raccolte saranno una serie curata di allenamenti e meditazioni progettati per aiutare gli utenti a raggiungere i propri obiettivi offrendo un piano suggerito da seguire nei giorni o nelle settimane seguenti, a seconda della raccolta scelta.

Ci saranno sei collezioni disponibili al lancio composte da 30 giorni Core Challenge, Migliora la tua postura con Pilates, Perfeziona le tue posizioni di equilibrio yoga, Esegui i tuoi primi 5 km, Rafforza la schiena, Allunga i fianchi e Rilassati per dormire meglio.

Nel frattempo, Time to Run è un'espansione della serie Time to Walk ed è progettato per aiutare gli utenti a diventare corridori migliori e più coerenti. Ci saranno tre episodi al lancio con ogni episodio incentrato su un popolare percorso di corsa in un luogo iconico, abbinato a una playlist curata progettata per abbinare l'intensità, la posizione e il coaching della corsa.

I tre episodi saranno Londra, Brooklyn e Miami Beach. Ogni lunedì successivo al 10 gennaio 2022 verrà pubblicato un nuovo episodio di Time to Run. Avrai bisogno di un Apple Watch e di un paio di cuffie Bluetooth .

Come accennato, l'aggiornamento Fitness+ includerà anche una terza stagione della serie Time to Walk e ci saranno anche ulteriori Artist Spotlight, inclusi nuovi allenamenti con musica di Ed Sheeran, Pharrell Williams, Shakira e dei Beatles.

