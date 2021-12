Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Durante la WWDC 2021 , Apple ha introdotto una nuova funzionalità per Mac. Bene, tecnicamente, è anche per iPad, ma sarà abilitato con un aggiornamento a macOS Monterey. Chiamato Universal Control, ti consentirà di controllare più dispositivi Apple, inclusi iMac, MacBook e iPad, tutti con la stessa tastiera e mouse. Ecco cosa devi sapere.

Apple sta aggiornando il suo sistema Continuity con Universal Control. Ti consente di lavorare con un singolo mouse e tastiera e di spostarti tra Mac e iPad per unesperienza senza interruzioni, senza bisogno di configurazione. Puoi trascinare e rilasciare i contenuti tra i dispositivi, spostando il mouse su tutti i loro display come se fossero collegati.

La funzione Universal Control di Apple è stata nuovamente posticipata, con il sito Web della società che ora afferma che non arriverà fino a "questa primavera".

Poiché Universal Control non è ancora disponibile (sebbene sia possibile testarlo nella beta di Monterey), tutto quanto descritto di seguito è soggetto a modifiche.

Apple ha dimostrato Universal Control durante la WWDC 2021. Craig Federighi, vicepresidente senior di Software Engineering di Apple, ha mostrato come utilizzare Universal Control per dare gli ultimi ritocchi a unillustrazione di Procreate sul suo iPad e poi passare a una presentazione sul suo MacBook. Tutto quello che ha fatto è stato appoggiare il suo iPad vicino al suo Mac. Senza nessunaltra configurazione, Federighi ha toccato il trackpad del MacBook e ha spostato il cursore verso il suo iPad, quindi liPad lo ha riconosciuto automaticamente. Pulito!

Sebbene Apple abbia affermato che non è necessaria alcuna configurazione, presumibilmente, i tuoi dispositivi Apple dovranno essere registrati con lo stesso ID Apple e in esecuzione sulla stessa rete. Supponiamo inoltre che anche la possibilità di disabilitare il controllo universale venga sepolta nelle impostazioni di continuità. Ti faremo sapere man mano che ne sapremo di più.

Durante la presentazione di Federighi, il cursore del suo MacBook è saltato completamente dal laptop al display delliPad. Poteva quindi usare il cursore per controllare il tablet.

Ha anche dimostrato di spostare il cursore avanti e indietro senza sforzo tra i due dispositivi. Ancora una volta, usando solo il trackpad del MacBook, ha fatto clic e ha chiuso un documento Procreate sul suo iPad e ha fatto scorrere un colpetto per tornare alla schermata iniziale delliPad. Ha persino passato il dito tra le pagine delle app. Federighi potrebbe anche controllare il suo iPad con la tastiera integrata del MacBook. Ha aperto Spotlight e poi ha digitato Note per aprire quellapp. Ha quindi utilizzato la scheda Comando per tornare a Procreare.

Infine, Federighi ha mostrato come trascinare e rilasciare i file tra i dispositivi. Ha preso un disegno in Procreate sul suo taccuino e lo ha inserito in un keynote sul suo Mac.

Una delle parti più interessanti di Universal Control è che puoi usarlo con diversi Mac e iPad, non solo due. Durante la presentazione di Federighi, ha mostrato come Universal Control può funzionare contemporaneamente su iMac, MacBook e iPad. Usando la tastiera e il trackpad del MacBook, controllava il suo vicino iMac. Passò anche alluso della tastiera e del mouse delliMac. Con quelli, ha trascinato unimmagine di testo in Procreate sul suo iPad su tutti e tre i dispositivi su Final Cut sul suo iMac.

Quando Universal Control sarà disponibile, funzionerà su qualsiasi Mac in grado di eseguire macOS Monterey e qualsiasi iPad in grado di eseguire iPadOS 15.

Per vedere se i tuoi dispositivi saranno idonei, consulta le nostre guide:

Pocket-lint ha raccolte di funzionalità su macOS Monterey e iPadOS 15. Apple ha anche un comunicato stampa che descrive il controllo universale qui.

