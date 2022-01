Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Durante la WWDC 2021 la scorsa estate, Apple ha presentato in anteprima una nuova funzionalità per Mac e iPad chiamata Universal Control. Gli sviluppatori stanno attualmente testando la funzione , che ti consentirà di controllare senza problemi più dispositivi Apple, inclusi iMac, MacBook e iPad, tutti con la stessa tastiera e mouse.

Universal Control sarà disponibile al pubblico tramite i prossimi aggiornamenti software per iPadOS e macOS Monterey. Tutto di H ere è necessario sapere su di esso.

Apple sta aggiornando il suo sistema Continuity con Universal Control. Ti consente di lavorare con un solo mouse e tastiera e spostarti tra Mac e iPad per un'esperienza senza interruzioni, senza bisogno di configurazione. Puoi trascinare e rilasciare il contenuto tra i dispositivi, spostando il mouse su tutti i display come se fossero collegati.

La tanto attesa funzionalità è ora disponibile per il test tramite le versioni beta di iPadOS 15.4 e macOS Monterey 12.3 solo per gli sviluppatori .

Apple originariamente intendeva rilasciare Universal Control lo scorso autunno, ma ha mancato quella finestra di rilascio. Ora è previsto per questa primavera e il fatto che sia disponibile in versione beta è una buona indicazione che potrebbe effettivamente essere rilasciato presto, possibilmente con il rilascio ufficiale di iPadOS 15.4 e macOS Monterey 12.3 per il pubblico.

Se installi le versioni beta di iPadOS 15.4 e macOS Monterey 12.3, vedrai tre opzioni per Universal Control etichettate con tag beta.

Poiché Universal Control non è ufficialmente disponibile, tutto quanto descritto di seguito è soggetto a modifiche.

Apple ha presentato la dimostrazione di Universal Control durante la WWDC 2021. Craig Federighi, SVP di Apple Engineering, ha mostrato come utilizzare Universal Control per dare il tocco finale a un'illustrazione di Procreate sul suo iPad, per poi passare a una presentazione sul suo MacBook. Tutto quello che ha fatto è stato appoggiare il suo iPad accanto al suo Mac. Senza altre impostazioni, Federighi ha toccato il trackpad del suo MacBook e ha spostato il cursore verso il suo iPad, quindi l'iPad lo ha riconosciuto automaticamente. Pulito!

Sebbene Apple abbia affermato che non è richiesta alcuna configurazione, presumibilmente i tuoi dispositivi Apple dovranno essere registrati con lo stesso ID Apple e in esecuzione sulla stessa rete. Immaginiamo anche che la possibilità di disabilitare il controllo universale sarà sepolta anche nelle impostazioni di continuità. Ti faremo sapere man mano che ne sapremo di più.

Durante la presentazione di Federighi, il cursore del suo MacBook è saltato completamente dal suo laptop al display dell'iPad. Potrebbe quindi utilizzare il cursore per controllare il tablet.

Ha anche dimostrato di spostare il cursore avanti e indietro senza sforzo tra i due dispositivi. Ancora una volta, usando solo il trackpad del suo MacBook, ha fatto clic e chiuso un documento Procreate sul suo iPad e ha fatto scorrere per tornare alla schermata iniziale del suo iPad. Ha persino fatto scorrere le pagine delle app. Federighi potrebbe anche controllare il suo iPad con la tastiera integrata nel MacBook. Ha aperto Spotlight e quindi ha digitato Note per aprire quell'app. Ha quindi utilizzato la scheda Comando per tornare a Procreare.

Infine, Federighi ha mostrato come poteva trascinare e rilasciare i file tra i dispositivi. Ha preso un disegno in Procreate sul suo pad e ha inserito un keynote sul suo Mac.

Una delle parti più interessanti di Universal Control è che puoi usarlo con diversi Mac e iPad, non solo con due. Durante la presentazione di Federighi, ha mostrato come Universal Control può funzionare su un iMac, MacBook e iPad contemporaneamente. Usando la tastiera e il trackpad del MacBook, ha controllato il suo vicino iMac. È passato anche all'utilizzo della tastiera e del mouse dell'iMac. Con quelli, ha trascinato un'immagine di testo in Procreate sul suo iPad su tutti e tre i dispositivi su Final Cut sul suo iMac.

Quando Universal Control sarà disponibile, funzionerà su qualsiasi Mac in grado di eseguire macOS Monterey e qualsiasi iPad in grado di eseguire iPadOS 15.4.

Per vedere se i tuoi dispositivi saranno idonei, consulta le nostre guide:

Pocket-lint ha un riepilogo delle funzionalità su macOS Monterey e iPadOS 15. Apple ha anche un comunicato stampa che descrive in dettaglio Universal Control qui.

