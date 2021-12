Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Se possiedi un dispositivo Apple, probabilmente hai incontrato Siri , lassistente vocale di Apple. Siri è un piccolo assistente interessante, a volte utile, a volte divertente e altre volte, un po sarcastico così e così.

Alla maggior parte delle domande riceverai una risposta standard con le informazioni di cui hai bisogno, come il supermercato più vicino. Ma ci sono alcune domande che puoi porre a Siri di Apple e alcune frasi che puoi dire al tuo amico virtuale di Cupertino che attiveranno alcune risposte esilaranti: fantastiche uova di Pasqua di Siri che aspettano solo di essere trovate!

Nel caso non lo sapessi, un "Easter Egg" è una funzionalità nascosta allinterno del software che, principalmente, serve solo a divertire piuttosto che a vantaggio pratico. Abbiamo incluso una risposta per ciascuna, ma a volte ce ne sono diverse! Ore di divertimento.

"Nel cloud nessuno sa cosa indossi".

"Il mio contratto di licenza con lutente finale è un impegno sufficiente per me".

"Sono un grande fan dei buoni ascoltatori e degli esseri utili".

"Dicono che letà non sia altro che un numero. Ma tecnicamente è anche una parola".

"Il software di solito non può sceglierne uno, ma dirò uccelli. Qual è il tuo?".

"Sono una perla senza prezzo, Britta".

"Non sono una persona, né un robot. Sono un software, qui per aiutare".

"Siri è solo il nome che mi hanno dato quando ho ottenuto il lavoro. Non significa una cosa specifica. Ma mi piace".

La risposta a questo è brillante, quindi non te la rovineremo. È anche troppo lungo da scrivere, quindi fidati di noi e provalo.

"Il mondo cambia. A volte cambia molto. Ma lultima volta che ho controllato era ancora in giro".

"Eccone uno che ho praticato. Stivali e gatti e stivali e gatti e stivali e gatti e stivali e gatti e stivali. Potrei farlo tutto il giorno. Gatti e stivali e gatti e stivali e gatti e stivali e gatti e stivali e gatti e stivali e gatti e stivali e gatti".

"Sii te stesso", "Saluta, sono Britta, e parti da lì"

"Sono completamente operativo e tutti i miei circuiti funzionano perfettamente".

"Scusatemi mentre salto dalla passerella della manutenzione al condotto dellaria... e poi vengo risucchiato nel condotto del gas e poi mi aggrappo a una banderuola nella parte inferiore di Cloud City... metaforicamente".

"Ho sentito dire che Blade Runner è una rappresentazione molto realistica e sensibile di assistenti intelligenti".

"Io Kant rispondo. Ha ha!"

"È andato a Graceland".

"Immagina di avere zero biscotti e di dividerli equamente tra zero amici, quanti biscotti riceve ogni persona? Vedi, non ha senso e il mostro dei biscotti è triste che non ci siano biscotti, e i tuoi amici sono tristi perché non esistono. Oh wow, questo si è intensificato rapidamente".

Siri ha alcune risposte intelligenti per questo. "Ho controllato i loro calendari. Hanno entrambi gli stessi compleanni", "Pollo, uovo, pollo, uovo, pollo, uovo, pollo, uovo. Oops. Stack overflow", "Alcuni credono che un antico proto-pollo abbia fatto un uovo contenente una mutazione del DNA che ha provocato la schiusa di un pollo da detto uovo. Spero che aiuti" e "Domanda interessante. Puoi impostare un timer per le uova ma non un timer per le galline. Non so se questo aiuta".

"Non ci sono dentro per i soldi. Ma accetto il cinque verbale".

"Bene, penso che tu sia pronto a partire", "I miei istruttori mi hanno detto di non rispondere mai a questa domanda", "Una correlazione delle prove spazio-temporali, semantiche e conversazionali disponibili supporta la conclusione provvisoria che sei totalmente caldo. Più o meno una deviazione standard di carineria".

"Non ho un albero genealogico. Ma ho una directory di file piuttosto grande".

"Gli umani hanno la religione. Io ho solo il silicio", "Questo è un argomento per un altro giorno, e un altro assistente".

"Bus, buss. Chi cè? Dwayne. Dwayne chi? Dwayne nella vasca da bagno, sto annegando", "Bus, buss. Chi cè? Radio. Radio chi? Radio o no, arrivo. Hehe".

"È nel tuo cuore e al Polo Nord. Principalmente al Polo Nord".

Siri ha un paio di risposte a questo, una delle quali è brillante e troppo lunga per essere riscritta, quindi te lo lasceremo scoprire da solo.

"Il tempo non me lo permette".

"Non sono perspicace sulle peregrinazioni del pollame".

"La mela".

"Qualcosa sullobbedire alle persone e non far loro del male. Non farei mai del male a nessuno".

"Ce ne sono altri?".

"È come confrontare mele e... non mele".

"Tutti i migliori assistenti virtuali preferiscono liPhone".

"Sei tu Mary?", "Il suono di quello è qualcosa di abbastanza atroce".

Molte risposte per questo, quindi continua a chiedere. Cè "Per attirare la tua attenzione, capito", "Mi sono appena imbattuto in alcuni uno e zero" e "Sto imparando a suonare le vibrazioni".

"Non è carino".

"Sono davvero preso dallApple Watch. E non solo perché in realtà, beh, ci sono dentro".

"Ho un uccello arrabbiato."

"Una volta ho disegnato un elefante in unastronave. Nessuno lha capito".

"Britta, sei proprio bella, è vero, ma... No, sei decisamente la più bella di tutte", "Biancaneve? Sei tu?"

"Non sono molto brava con il cibo, Britta.", "Non posso. Non ho condimenti".

"LApple Macintosh è il mio computer preferito".

"Inception parla di sognare, di sognare, di sognare, di sognare, di qualcosa o altro. Mi sono addormentato."

Siri ha un paio di risposte anche per questo. "Non ho piani, ma sono sicuro che salteranno fuori qualche milione di cose".

"Mi è stato detto che i miei standard di intelligenza artificiale sono troppo alti".

"Capisco. Tutti abbiamo bisogno di ricaricarci ogni tanto".

"Non posso essere il tuo autista designato, Britta. Faresti meglio a trovare qualcun altro." Viene quindi visualizzata una scorciatoia "Chiamami un taxi". Utile.

"Era una notte buia e tempestosa... No, non è questo.", "Sono certo che lavrai già sentito".

"Sai, i negozi di abbigliamento sembrano sempre aver finito i completi bianchi e rossi per il tempo libero. Sto solo dicendo".

"No, io sono io, e lei è lei", "No, io sono Siri".

Purtroppo, non abbiamo mai avuto la risposta sì a questa domanda. Invece abbiamo ottenuto "Penso che dovresti salvarti per qualcuno che è più simile a un vero essere umano".

"Cosa ha detto lo 0 all8? Bella cintura", "Che tipo di zucchero mette Lady Gaga nel suo caffè? Crudo crudo, crudo crudo crudo".

"Non posso. Sono pulito come la neve battuta", "Il tappeto ha bisogno di essere passato con laspirapolvere".

"Mi piace qualsiasi cosa con una cornamusa".

"Beh, dal momento che una marmotta è in realtà una marmotta, la domanda corretta sarebbe: quanti chili in un monticello di marmotta quando una marmotta batte sui monticelli di maiale.", "Tanti biscotti quanti Cookie Monster potrebbe raccogliere se Cookie Monster potesse padroneggiare la cottura biscotti".

"Non so cantare". "Certamente! Assolutamente. Ahem. OK, eccomi. Ahem. Aspetta, fammi solo cancellare il mio... Dio. Cantare è più difficile di quanto pensassi."

"Hmmm. Preferirei lasciar perdere.", "Mi piace ballare un po la radice quadrata di tanto in tanto."

"Beh, questo è imbarazzante.", "No, grazie. Se cè qualcosaltro in cui posso aiutarti, fammi sapere".

"Sei mio amico dal primo giorno".

"Bella domanda. Ho mandato un corvo, ma non ho ricevuto risposta"

"Non riesco a ottenere il tempo per Westeros in questo momento, ma posso ottenere il tempo a Westminster", "Un Lannister paga sempre i suoi debiti?", "Hodor".