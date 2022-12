Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Con le vacanze alle porte, probabilmente state utilizzando la funzione di elenco di Amazon, che vi permette di tenere traccia dei diversi prodotti offerti sul sito che potreste voler acquistare. È possibile creare più elenchi e utilizzarli per qualsiasi scopo si ritenga opportuno, anche per condividerli con altri. Forse i vostri figli o i vostri cari hanno già creato una lista dei desideri su Amazon. Se vi state chiedendo come individuare questa lista per ottimizzare gli acquisti di quest'anno, c'è qualcosa che dovete sapere: Non è possibile trovare la lista di qualcuno su Amazon a meno che non l'abbia condivisa con voi.

Pocket-lint ha spiegato nel dettaglio come trovare le liste, comprese quelle dei desideri, che qualcuno ha condiviso con voi e vi spiega come richiedere l'accesso a una lista se non la vedete comparire.

Come trovare la lista dei desideri Amazon di qualcuno

Per essere chiari, non esiste una funzione ufficiale di "lista dei desideri" su Amazon. Il rivenditore online offre semplicemente la funzione "Lista", che gli utenti possono sfruttare per creare le proprie liste dei desideri per compleanni, festività e quant'altro. Se si vuole vedere la lista Amazon o la lista dei desideri per le vacanze di un amico, è necessario inviargli un messaggio per chiedergli di condividerla. È possibile farlo dal sito web di Amazon o dall'applicazione mobile.

Trovare la lista di un amico

Per trovare la lista dei desideri Amazon di un amico dal sito web di Amazon, basta andare qui: www.amazon.com/hz/wishlist/friends. È necessario accedere al proprio account. È quindi possibile passare dagli Elenchi degli amici agli Elenchi personali. In alternativa, dall'app Amazon, andare sul proprio profilo (icona della persona nella barra di navigazione), quindi toccare Elenchi personali e selezionare la scheda Elenchi degli amici. È così facile.

Richiedere l'accesso all'elenco di un amico

Se non vedete un elenco specifico di qualcuno nella sezione Elenchi degli amici, dovete richiedere l'accesso a quell'elenco. Dal sito di Amazon, andate qui: www.amazon.com/hz/wishlist/friends. Nella scheda Elenchi amici, vedrete un messaggio che vi chiederà di inviare un messaggio a un amico per chiedergli di condividere il suo elenco Amazon con voi. Selezionare Invia questo messaggio via e-mail, quindi inserire l'indirizzo e-mail dell'amico e inviare il messaggio. È possibile scegliere invece Copia messaggio. Una volta ricevuto il link all'elenco dell'amico, è possibile salvarlo nella sezione I tuoi amici per consultarlo in seguito.

In alternativa, dall'app Amazon, accedere al proprio profilo (icona della persona nella barra di navigazione), quindi toccare Elenchi personali e selezionare la scheda Elenchi degli amici. Anche in questo caso, vedrete un messaggio che vi chiederà di inviare un messaggio a un amico per chiedergli di condividere il suo elenco Amazon con voi. Selezionate Invia questo messaggio via e-mail, inserite l'indirizzo e-mail dell'amico e inviate il messaggio.

È possibile cercare la lista dei desideri di un amico?

No. Amazon non consente agli utenti di cercare le liste. È possibile vedere solo le proprie liste o quelle che sono state specificamente condivise con l'utente.

Volete saperne di più?

Amazon ha una pagina di supporto che illustra tutto ciò che c'è da sapere sulle liste, compreso come crearle e utilizzarle, se volete saperne di più sul loro funzionamento.

Scritto da Maggie Tillman.