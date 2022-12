Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se siete nuovi su Amazon o se è da un po' che non acquistate presso il rivenditore online, potreste aver bisogno di un rapido promemoria su come localizzare i vostri ordini in modo da poter tracciare i vostri pacchi e vedere esattamente a che punto sono del loro viaggio di consegna. È molto semplice farlo dal sito web e dall'app mobile di Amazon. Ecco come fare, passo dopo passo, indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

Come rintracciare il vostro ordine Amazon

Vi state chiedendo dove sono stati consegnati i vostri pacchi o se sono ancora in viaggio? Seguite il vostro ordine attraverso Amazon. Per farlo, è necessario disporre delle credenziali del proprio account Amazon, in quanto è necessario accedere al sito web o all'app mobile di Amazon per visualizzare la cronologia dell'ordine e le informazioni di tracciamento. (Se avete bisogno di aiuto per reimpostare la password del vostro account, consultate la pagina di supporto di Amazon qui ).

Sito web di Amazon

Accedete ad Amazon.it con il vostro browser web desktop o mobile. Andate alla pagina I tuoi ordini. Andare all'ordine che si desidera rintracciare. Selezionare Traccia pacco accanto all'ordine. Selezionare Vedi tutti gli aggiornamenti per visualizzare gli aggiornamenti sulla consegna.

App mobile Amazon

Aprite l'ultima versione dell'app Amazon per iOS o Android. Accedere al proprio account. Toccare il pulsante Profilo nella parte inferiore dello schermo. Toccare il pulsante I tuoi ordini nella parte superiore dello schermo. Andare all'ordine che si desidera monitorare. Selezionate Traccia pacco accanto all'ordine. Selezionate Vedi tutti gli aggiornamenti per visualizzare gli aggiornamenti sulla consegna.

Perché non ci sono aggiornamenti sulla consegna o dettagli sulla tracciabilità?

A seconda del metodo di spedizione scelto, le informazioni di tracciamento potrebbero non essere visibili immediatamente. Amazon ha inoltre dichiarato che alcuni pacchi, come le consegne internazionali standard, non sono tracciabili. Se state cercando altri motivi per cui le informazioni di tracciamento potrebbero non essere disponibili, Amazon ha una pagina di supporto per"Informazioni di tracciamento mancanti" che potrebbe aiutarvi.

Il pacco è in ritardo?

Se la data di consegna prevista per il vostro pacco è passata e le informazioni di tracciamento non sono cambiate, Amazon dice che dovreste comunque aspettare un giorno o due in più per la consegna del pacco. Nella pagina di supporto"Consegne in ritardo" sono elencate anche le azioni consigliate.

Il pacco è scomparso?

Se il pacco risulta consegnato ma non è ancora stato ricevuto, consultate la pagina di supporto"Trova un pacco mancante" di Amazon.

Come contattare il corriere dei pacchi

Se volete contattare il corriere che vi ha consegnato il pacco, consultate i suoi dettagli di contatto alla pagina Informazioni di contatto sul corriere di Amazon.

Scritto da Maggie Tillman.