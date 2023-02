Amazon ha sbloccato l'intera libreria di Amazon Music per i membri Prime, che potranno ascoltarla senza pubblicità e senza costi aggiuntivi. Tuttavia, c'è un'avvertenza: è possibile riprodurre in ordine casuale solo i brani ampliati o esplorare le playlist curate ad accesso libero.

Tecnicamente, l'aggiornamento consente ai membri di Amazon Prime di ascoltare 100 milioni di brani, rispetto ai circa due milioni precedenti. Include anche l'accesso senza pubblicità ai podcast. Tuttavia, è necessario un abbonamento ad Amazon Music Unlimited se si desidera la riproduzione illimitata dell'intera libreria in qualità HD o in qualità UHD e delle tracce audio spaziali.

Amazon Music Unlimited costa 8,99 sterline in più per i membri Prime nel Regno Unito e 9,99 dollari per i membri Prime negli Stati Uniti. Per tutti i nuovi abbonati è previsto un periodo di prova di 30 giorni.

"Quando Amazon Music è stato lanciato per la prima volta per i membri Prime, abbiamo offerto un catalogo senza pubblicità di due milioni di brani, che all'epoca era assolutamente unico per lo streaming musicale", ha dichiarato il vicepresidente di Amazon Music, Steve Boom.

"Continuiamo a innovare per conto dei nostri clienti e a offrire ai membri Prime ancora più intrattenimento, oltre alla comodità e al valore di cui già godono. Non vediamo l'ora che i membri sperimentino non solo un catalogo di canzoni massicciamente ampliato, ma anche la più grande selezione di podcast top senza pubblicità ovunque, senza alcun costo aggiuntivo per la loro iscrizione".

Il catalogo ampliato è ora disponibile per tutti gli iscritti ad Amazon Prime attraverso le diverse applicazioni e piattaforme di Amazon Music.