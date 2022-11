Come annullare facilmente l'abbonamento a Audible

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Audible è divertente, fino a quando non ci si ritrova a non avere tempo per ascoltare gli audiolibri e ci si rende conto di dover annullare l'abbonamento al servizio. Per annullare l'abbonamento, però, bisogna innanzitutto ricordare come ci si è iscritti ad Audible. Attraverso l'app Audible per iOS, l'app Audible per Google Play o Audible.com? Una volta dimenticata questa informazione, cancellare l'abbonamento ad Audible è semplice e veloce. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Come annullare l'abbonamento ad Audible

Come vi siete iscritti ad Audible? In qualsiasi modo, ecco cosa dovete fare per annullare l'abbonamento ad Audible.

App Audible per iPhone e iPad

Per annullare un abbonamento Audible per iOS, seguite la procedura seguente:

Aprite l'app Audible sul vostro iPhone o iPad. Assicuratevi di aver effettuato l'accesso al vostro account con l'abbonamento a pagamento. Cliccate o toccate il pulsante Contattaci in fondo alla pagina per farci sapere come possiamo aiutarvi! Per annullare un abbonamento all'app per iOS, seguite la procedura seguente: Aprire l'applicazione Impostazioni su iPhone, iPad o iPod touch.

Toccare "Il tuo nome".

Toccare Abbonamenti. (Non vedete "Abbonamenti"? Toccate invece "iTunes e App Store". Quindi toccare il proprio ID Apple, toccare Visualizza ID Apple, accedere e scorrere fino a Abbonamenti).

Toccare l'abbonamento che si desidera gestire.

Toccare Annulla abbonamento. (Non vedete Annulla abbonamento? L'abbonamento è già stato annullato e non verrà rinnovato).

App Audible per telefoni Android

Per annullare un abbonamento Audible su Google Play, procedere come segue:

Aprite l'app Audible sul vostro dispositivo Android. Assicuratevi di aver effettuato l'accesso al vostro account con l'abbonamento a pagamento. Toccate l'immagine del vostro profilo in alto a destra per aprire il menu del profilo. Toccare Pagamenti e abbonamenti, quindi toccare Abbonamenti. Individuare Audible e toccare Annulla abbonamento.

Audible.com

Se l'abbonamento non è gestito tramite Apple Google Play o Audible non compare tra gli abbonamenti sul vostro iPhone o dispositivo Android, potete annullarlo visitando la sezione dei dettagli dell'account sul sito web di Audible.

Andate su Audible.com Cliccate o toccate Dettagli account e accedete con i dati del vostro account. Cliccate o toccate Annulla iscrizione sotto la casella di testo con le vostre informazioni di iscrizione. Scegliete il motivo della cancellazione e seguite le istruzioni. Al termine, riceverete un'e-mail di conferma.

Volete saperne di più?

Consultate la pagina di supporto di Audiblese desiderate istruzioni passo-passo nel caso in cui abbiate riscontrato un problema e abbiate bisogno di aiuto per risolverlo.

