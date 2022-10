Amazon sfida i suricati con un proprio negozio di assicurazioni online

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Amazon lancerà presto il proprio negozio di assicurazioni, che offrirà ai clienti del Regno Unito la possibilità di acquistare l'assicurazione sulla casa direttamente attraverso il suo sito di vendita al dettaglio, anziché attraverso i singoli assicuratori o i servizi di confronto, come Compare the Market o Go Compare.

L'azienda ha stretto una partnership con tre compagnie assicurative britanniche, in modo che i clienti possano scegliere un preventivo di loro gradimento. Ageas UK, Co-op e LV= General Insurance hanno aderito al lancio, mentre altre potrebbero aggiungersi col tempo.

Amazon regalerà inoltre ai clienti una carta regalo da 10 sterline per gli acquisti assicurativi.

L'Amazon Insurance Store sarà disponibile dalla fine dell'anno. L'azienda ha creato una pagina web dedicata per ottenere maggiori informazioni durante i preparativi.

"Acquistare online un'assicurazione sulla casa è un'esperienza consolidata e il nostro obiettivo è superare le aspettative dei clienti quando si tratta dell'Amazon Insurance Store", ha dichiarato il direttore generale dei prodotti di pagamento europei di Amazon, Jonathan Feifs.

Ha inoltre lasciato intendere che l'assicurazione sulla casa potrebbe essere solo l'inizio dei prodotti offerti: "Questo lancio iniziale è solo l'inizio: continueremo a innovare e a perfezionare".

Ci chiediamo anche se potrebbe collegare i suoi servizi assicurativi con i prodotti per la casa intelligente presenti sul sito, magari offrendo sconti su videocamere di sicurezza del calibro di Ring e Blink, per esempio.

Indipendentemente dall'assicuratore, tutte le polizze disponibili attraverso Amazon partiranno dallo stesso livello di copertura, chiamato "Amazon Standard of Cover". Questa copertura includerà le coperture più comuni basate sulle ricerche condotte sui sinistri delle assicurazioni domestiche nel Regno Unito.

I clienti possono scegliere questa copertura così com'è, oppure includere degli extra nella loro polizza. Tutto ciò che devono fare è compilare un questionario di quotazione su Amazon quando il servizio verrà lanciato nei prossimi due mesi.

Scritto da Rik Henderson.