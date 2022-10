Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - A volte prendiamo decisioni di acquisto di cui ci pentiamo. Non c'è problema. Questa è una zona libera da giudizi. O forse avete comprato qualcosa su Amazon ma poi l'avete trovato più economico da Best Buy.

Qualunque sia il motivo, sappiate che è facile annullare un ordine Amazon. Tuttavia, c'è un problema: è possibile annullare gli articoli fisici solo se non sono ancora entrati nel processo di spedizione. Quindi, il tempo a disposizione per annullare un ordine varia. Si consiglia di annullare l'ordine il prima possibile, altrimenti si potrebbe dover attendere l'arrivo del prodotto per poi restituirlo (se è possibile restituirlo). Quindi, cerchiamo di annullare il vostro ordine Amazon prima che sia troppo tardi.

L'annullamento di un ordine Amazon richiede pochi passaggi e può essere effettuato in pochissimo tempo. Ecco come fare.

Come annullare un ordine Amazon

Articoli fisici

Se volete annullare un ordine di articoli fisici che avete acquistato di recente su Amazon, seguite questi passaggi:

Andate alla pagina I tuoi ordini. Selezionare l'ordine che si desidera annullare. Selezionare Annulla articoli. Per gli ordini dei venditori potrebbe essere visualizzata la voce Richiedi annullamento.

Se non viene più visualizzata la voce Richiedi annullamento, contattare il venditore per ricevere istruzioni.

Andare su Contatta i venditori terzi. Selezionare la casella di controllo dell'articolo che si desidera rimuovere dall'ordine. Per annullare l'intero ordine, selezionare tutti gli articoli. Al termine, selezionare Annulla articoli selezionati in questo ordine .

Nota: dopo il passaggio 3, potrebbe essere visualizzata la voce Richiedi annullamento per gli ordini dei venditori. Se non viene più visualizzata la voce Richiedi annullamento, contattare il venditore per ricevere istruzioni. Andare su Contatta i venditori terzi.

Ordini digitali

Se si desidera annullare un articolo digitale ordinato, ad esempio un abbonamento, la procedura è diversa.

Andate alla pagina Le vostre iscrizioni e i vostri abbonamenti. Quindi, selezionare Gestisci abbonamento accanto all'abbonamento che si desidera annullare. Selezionare il link sotto Controlli avanzati. Si aprirà la pagina principale dell'abbonamento. Da qui è possibile terminare l'abbonamento.

È possibile annullare un ordine dall'app di Amazon?

Sì, ma non è possibile annullare gli ordini digitali dall'app. Per annullare un ordine di articoli fisici, procedere come segue:

Aprire l'app mobile di Amazon. Toccare l'icona della scheda Me (la seconda da sinistra nella barra di navigazione). I tuoi ordini. Selezionare l'ordine che si desidera annullare. Se non si vede l'articolo che si desidera annullare, toccare Mostra altri articoli. Annulla articolo. Toccare Annulla articoli controllati.

È possibile annullare un ordine Amazon dopo la spedizione?

No, ma è possibile restituirlo una volta ricevuto. Per informazioni su come avviare una restituzione, consultare la pagina di supporto di Amazon.

Come annullare Amazon Prime

Pocket-lint ha una guida separata su come annullare Amazon Prime. Come per la cancellazione di un ordine, è molto semplice.

