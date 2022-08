Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Amazon avrebbe abbandonato il progetto di aprire altri negozi Amazon Fresh nel Regno Unito.

Il rivenditore avrebbe abbandonato le trattative per affittare altri siti per i suoi negozi senza casse, dopo che i punti vendita esistenti hanno deluso le aspettative.

-

La tecnologia senza casse si è rivelata un successo negli Stati Uniti, con il marchio Amazon Go, ma i negozi di alimentari aperti a Londra hanno registrato "vendite poco brillanti", sostiene il Times.

Ciò ha costretto Amazon a riconsiderare il lancio nel Paese.

I negozi Amazon Fresh hanno iniziato ad aprire nel Regno Unito nel 2021, ma da allora il Paese è entrato in un periodo di incertezza economica. L'aumento dei prezzi, soprattutto dei generi alimentari, ha fatto sì che gli acquirenti fossero più reticenti a spendere i loro sudati soldi per tutto ciò che non è essenziale.

Si ritiene che Amazon abbia messo in pausa i suoi piani di espansione, ma potrebbe riconsiderare l'idea tra un anno.

Miglior VPN 2022: le 10 migliori offerte VPN negli Stati Uniti e nel Regno Unito Di Roland Moore-Colyer · 14 settembre 2021 Se stai cercando di usare una VPN per tenerti al sicuro online o siti geo-sbloccati, ti abbiamo coperto da NordVPN, ExpressVPN, Surfshark e altri

Amazon Fresh / Go offre un'esperienza di acquisto senza cassiere, in cui il visitatore deve solo accedere al proprio account Amazon all'ingresso, quindi inserire gli articoli in un carrello. Gli acquisti verranno addebitati automaticamente all'uscita del negozio, senza bisogno di effettuare scansioni o di visitare un punto cassa.

Ci sono diversi siti disponibili soprattutto a Londra, tra cui Camden Town.

Scritto da Rik Henderson.