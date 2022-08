Cos'è Amazon Photos e come si usa?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Chi si abbona ad Amazon Prime ha accesso a una serie di vantaggi diversi. Questi vantaggi includono sconti durante il Prime Day, spedizioni gratuite sui vostri acquisti, accesso a Prime Video per le vostre esigenze di streaming televisivo, nonché ad Amazon Music Prime, Prime Reading, Prime Gaming e altro ancora.

Una delle foto di Amazon più trascurate, ma cos'è e come funziona?

Stiamo esplorando il servizio di archiviazione digitale sicura di Amazon e cosa significa per voi.

Amazon Photos è un vantaggio di essere un membro di Amazon Prime. Come parte del pacchetto Prime, si ha accesso all'archiviazione digitale sicura su cloud per foto e video.

Questo include fino a 5 GB di spazio di archiviazione per i vostri file video personali e uno spazio illimitato per le vostre foto. Le foto possono anche essere archiviate a piena risoluzione, il che significa che potete facilmente eseguire il backup dei vostri preziosi ricordi di famiglia senza costi aggiuntivi.

Amazon Photos è progettato per uso personale e non per foto commerciali, ma per il resto è possibile archiviare le immagini e persino creare un"Family Vault".

Amazon Photos consente di aggiungere fino a sei membri della famiglia al proprio account Prime, in modo da poter caricare foto e video insieme. In questo modo, la famiglia può accedere all'archivio fotografico digitale e aggiungervi altri elementi.

Inoltre, le persone aggiunte al Family Vault hanno accesso al proprio account Amazon Photos senza costi aggiuntivi, con lo stesso vantaggio di archiviazione illimitata di foto e 5 GB di archiviazione di video.

Una volta caricate su Amazon Photos, le immagini sono disponibili per la visualizzazione in diversi modi. È possibile impostarne la visualizzazione su vari dispositivi, tra cui Amazon Fire TV, Amazon Echo Show e Amazon Fire Tablet.

Amazon Photos non si limita a conservare le foto preferite, ma consente anche di organizzarle in album, condividerle con i propri cari e persino filtrarle in vari modi.

Amazon Photos utilizza una tecnologia intelligente per scansionare le foto e identificare cose, persone e oggetti nelle immagini. È quindi possibile utilizzare i filtri per selezionare e mostrare immagini specifiche ordinate in base a questo tipo. Ad esempio, è possibile fare clic su un volto nei filtri e le foto verranno automaticamente ordinate per mostrare quella persona.

Nella versione desktop di Amazon Photos c'è una funzione di ricerca che si può usare per trovare cose particolari in base a un termine di ricerca rapido. Siamo riusciti a usarla per filtrare le foto dei membri della famiglia in base a una descrizione, ma è anche possibile cercare facilmente cose come il barbecue.

Esistono diversi modi per caricare le foto su Amazon Photos in modo da poterle archiviare e accedere in modo sicuro. Alcune di queste opzioni consentono anche il caricamento automatico.

Il modo più semplice per eseguire il backup delle foto con Amazon Photos è utilizzare l'app Amazon Photos.

Se avete uno smartphone Android, potete scaricare l'applicazione Amazon Photos da Google Play. Una volta fatto ciò, dovrete effettuare l'accesso.

È quindi possibile caricare le foto già memorizzate sul telefono. L'applicazione mostrerà una galleria delle varie immagini presenti nel rullino fotografico e nelle varie cartelle già presenti sul dispositivo. È quindi possibile caricare le immagini seguendo i seguenti passaggi:

Tenere premuto su un'immagine che si desidera caricare. Verrà visualizzato un menu in alto che include l'immagine di una freccia che punta verso una nuvola. Fare clic su questa immagine per caricarla

Se si desidera selezionare più immagini, è possibile tenere premuto su un'immagine per accedere alla selezione multipla, quindi scorrere toccando tutte le altre immagini importanti che si desidera caricare su Amazon Photos.

È inoltre possibile caricare singole immagini toccando la foto per visualizzarne una versione più grande, quindi facendo clic sull'icona del menu a tre punti in alto a destra e cliccando su Carica.

In alternativa, è possibile condividere una foto da qui anche con altre app.

È possibile impostare il telefono Android per caricare automaticamente le immagini su Amazon Photos in futuro, in modo da non doverci pensare e da avere sempre un backup delle immagini.

Per farlo:

Fare clic per aprire l'app Amazon Photos sul telefono. Fare clic su "altro" in basso a destra dell'app Fare clic su impostazioni Quindi fare clic su Salvataggio automatico È quindi possibile selezionare varie opzioni per il salvataggio automatico di video e foto

È inoltre possibile modificare alcune impostazioni, tra cui la gestione delle cartelle da caricare, in modo da evitare il caricamento di schermate o immagini Whatsapp che potrebbero non essere così importanti. È anche possibile limitare il caricamento automatico al solo Wi-Fi se si vuole evitare di caricare e sprecare i dati del cellulare.

In alternativa, se si possiede un iPhone Apple, è possibile utilizzare l'app Amazon Photos per iOS allo stesso modo della versione Android.

Per caricare le foto su iOS, procedere come segue:

Fare clic per aprire l'app Amazon Photos Cliccare sull'icona "altro" in basso a destra Cliccare su "Carica foto e video". Selezionare il rullino fotografico nella schermata successiva Toccare le foto che si desidera caricare e cliccare sul pulsante di caricamento in alto a destra.

Il caricamento automatico delle immagini semplifica notevolmente la vita quando si tratta di archiviare e salvare le foto più importanti.

Per eseguire il backup automatico delle immagini, procedere come segue:

Fare clic per avviare l'applicazione Amazon Photos Toccare l'icona altro in basso a destra e poi cliccare su impostazioni Selezionare Caricamenti Quindi fare clic sul pulsante per il salvataggio automatico

È possibile scegliere di selezionare le foto o i video per il caricamento automatico e selezionare se si desidera salvare le foto utilizzando i dati del cellulare o meno.

Se avete delle foto sul vostro computer che dovete caricare su Amazon Photos, la buona notizia è che è abbastanza facile da fare.

È la settimana del PC Gaming in associazione con Nvidia GeForce RTX Di Rik Henderson · 10 Maggio 2022 La PC Gaming Week in associazione con Nvidia GeForce RTX è in corso tutta questa settimana su Pocket-lint.

Andate sul sito web di Amazon Photos e fate clic per accedere. In alto a destra c'è un pulsante con scritto "aggiungi". Fare clic su questo pulsante e selezionare il caricamento delle foto In alternativa, è possibile caricare intere cartelle facendo clic su "carica cartella".

Nella navigazione a sinistra è possibile creare album e organizzare le foto in modo logico. È inoltre possibile ordinare le immagini in altri modi, ad esempio in base all'anno in cui sono state scattate o in base alle "cose" o alle "persone" che contengono.

La funzione Family Vault di Amazon Photos è un ottimo modo per raccogliere le foto di famiglia e condividerle con le persone più importanti della famiglia.

Non è necessario condividere con Family Vault tutto ciò che si carica sul proprio account Amazon Photos. È possibile scegliere di caricare le immagini da dispositivi specifici o anche scegliere le immagini da aggiungere con relativa facilità.

Per configurare e utilizzare Family Vault si consiglia di procedere come segue:

Accedere al sito web di Amazon Photos e fare il login. Fare clic su Family Vault nella navigazione a sinistra. Da qui è possibile fare clic per invitare altre persone al proprio vault di famiglia Quindi scorrere verso il basso e fare clic su "seleziona le foto da aggiungere" o "aggiungi tutte le foto".

Non è detto che si vogliano aggiungere tutte le foto del dispositivo o del telefono al caveau di famiglia. È quindi possibile scegliere quali aggiungere e mantenere la propria privacy.

È possibile accedere al Family Vault anche dal telefono. Aprite l'app e cliccate su "altro", poi su impostazioni e infine su Family Vault. Sono disponibili diverse opzioni, tra cui

Aggiungi automaticamente i caricamenti da tutti i dispositivi

Aggiungere i caricamenti solo dal telefono

Aggiungere solo foto e video dal dispositivo che si sta utilizzando

È anche possibile scegliere di rimuovere tutte le foto e i video da Family Vault con pochi clic. Questa è una delle impostazioni dell'app ed è ideale se avete aggiunto foto che non volevate e che non volete che gli altri vedano.

Scritto da Adrian Willings.