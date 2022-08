Amazon Drive chiude i battenti: ecco cosa fare

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Amazon chiuderà il suo servizio di archiviazione file su cloud, Amazon Drive, nel 2023.

L'azienda ha annunciato la chiusura di Amazon Drive il 31 dicembre 2023 e se siete già utenti ci sono altre date importanti da conoscere, perché i caricamenti verranno interrotti prima.

Leggete questa guida per scoprire tutto quello che c'è da sapere sulla chiusura di Amazon Drive e su cosa potete fare.

Amazon Drive è un servizio di archiviazione di file basato sul cloud che rappresenta un'alternativa a Google Drive e Dropbox da circa 11 anni. È stato progettato per archiviare in modo sicuro tutti i tipi di file, compresi video, foto e altri file, dai PDF ai documenti.

L'accesso ad Amazon Drive è stato uno dei vantaggi dell'iscrizione ad Amazon Prime, con 5 GB di spazio di archiviazione gratuito incluso insieme agli altri vantaggi. È un'alternativa ad Amazon Photos (alias Prime Photos), che si concentra esclusivamente sulle foto e fornisce uno spazio di archiviazione illimitato per le foto tramite app su iOS o Android.

Amazon ha annunciato ufficialmente la chiusura di Amazon Drive alla fine del 2023. L'azienda ha dichiarato di voler concentrare i propri sforzi su Amazon Photos.

Dopo il 31 dicembre 2023 i clienti non avranno più accesso ad Amazon Drive, compresi i file memorizzati.

Nel periodo che precede la chiusura, stanno accadendo anche altre cose:

31 ottobre 2022 - Amazon rimuoverà l'applicazione Android Drive dagli app store di iOS e Google Play.

31 gennaio 2023: non sarà più possibile caricare file su Amazon Drive tramite il sito web.

Amazon afferma che sarà possibile scaricare i file da Amazon Drive da ora fino alla data finale della chiusura. Amazon Photos non subirà la stessa sorte, quindi si potrà continuare a utilizzare il servizio per foto e video.

Amazon ha inoltre dichiarato che se l'applicazione Amazon Drive è già installata, continuerà a funzionare ma non sarà più supportata per la correzione di bug o aggiornamenti di sicurezza.

Nel frattempo, è possibile (e opportuno) scaricare i propri file da Amazon Drive ed eseguirne il backup altrove, se necessario.

Per farlo:

Visitare il sito di Amazon Drive ed effettuare il login

Individuare e accedere alle cartelle e ai file che si desidera salvare

Fare clic sull'icona di download nella parte superiore della navigazione del sito.

Ripetere l'operazione per tutti i file che si desidera salvare.

Amazon afferma che, in caso di problemi nel download dei file, è possibile contattare l'assistenza clienti qui.

Se avete pagato un extra per le opzioni di archiviazione di livello superiore di Amazon Drive, potreste voler annullare presto il vostro abbonamento.

Per annullare Amazon Drive:

Andare alla pagina del piano di archiviazione di Amazon Drive.

Effettuare l'accesso

Fare clic sull'opzione "annulla il mio piano".

Quindi fare clic su "termina ora" tra le opzioni.

Una volta scaricati i file, Amazon suggerisce di archiviarli localmente. In alternativa, è possibile scegliere tra una serie di altre opzioni di archiviazione cloud affidabili. A seconda delle dimensioni dei file, potrebbe essere necessario pagare una tariffa, ma esistono anche diversi piani gratuiti.

Google Drive include 15 GB gratuiti come standard per il solo fatto di avere un account Google. Si tratta quindi di un'opzione semplice da prendere in considerazione.

Scritto da Adrian Willings.