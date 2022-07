Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se avete navigato molto su Amazon negli ultimi anni, potreste aver notato in diversi punti che è possibile acquistare prodotti ricondizionati, che hanno ancora una buona garanzia di funzionare bene e a lungo.

Amazon Renewed è il nome di questo negozio di prodotti ricondizionati e spesso è possibile trovare sconti davvero vantaggiosi su prodotti di diverse categorie tecnologiche, rendendoli più convenienti rispetto alle versioni nuove di zecca. Ecco tutti i dettagli.

I dispositivi che Amazon vende attraverso il servizio Renewed, che potete consultare qui, non sono nuovi. Sono stati invece rimessi a nuovo per "funzionare e sembrare come nuovi", secondo Amazon.

Hanno una garanzia di un anno, il che significa che funzioneranno perfettamente per almeno quel periodo di tempo, anche se vale la pena notare che i dispositivi nuovi di zecca hanno spesso garanzie più lunghe di questa.

È come acquistare un prodotto "come nuovo" su un marketplace come eBay, ma con molte più garanzie e il timbro di autenticità di Amazon.

Amazon Renewed copre una serie di categorie di prodotti, suddivisi nel seguente elenco che vi sarà familiare dal sito principale:

Smartphone

Computer portatili

Macchine fotografiche

Casa e cucina

Computer da tavolo

Audio

Tablet

Videogiochi

Tecnologia indossabile

Home Cinema

Prodotti per ufficio

Dispositivi Amazon

Ciò significa che attraverso il programma è possibile acquistare un gran numero di tipi di prodotti diversi, tutti con la stessa garanzia di un anno.

Potreste chiedervi se potete fidarvi di Amazon Renewed, ma la buona notizia è che si tratta di un sistema piuttosto buono: riceverete i dispositivi così come sono descritti, spesso a prezzi molto buoni.

Tuttavia, bisogna accettare il fatto che la garanzia dura solo un anno. Quindi, se si desidera una garanzia a lungo termine, è meglio acquistare a prezzo pieno o altrove.

Tuttavia, la garanzia è piuttosto ferrea: se si ritiene che il prodotto non funzioni come dovrebbe, è possibile restituirlo per un rimborso completo o una sostituzione in qualsiasi momento.

Trovare i prodotti rinnovati su Amazon può essere un po' difficile: quando si cerca un determinato prodotto sullo store, può capitare di vedere un'offerta sorprendentemente conveniente e poi notare "(Rinnovato)" alla fine del nome, per esempio.

Se invece volete controllare solo le offerte rinnovate, potete seguire questo link alla relativa sezione del sito di Amazon e visualizzare un catalogo più limitato di offerte.

Un'altra buona notizia di Amazon Renewed è che in realtà le sue pagine offrono alcuni dispositivi davvero validi: i suoi telefoni usati, ad esempio, non presentano le ultime ammiraglie, ma hanno iPhone di un paio di anni fa a prezzi convenienti.

La bontà delle offerte è una questione di ricerca: prima di impegnarsi nell'acquisto, è bene controllare il mercato e vedere quanto valgono i dispositivi in questione da nuovi, ad esempio. Allo stesso modo, vale la pena di vedere cosa si può ottenere per una versione usata che non ha la garanzia di Amazon.

In generale, comunque, ci sono alcuni buoni prezzi da esplorare e Amazon è anche solita fare sconti davvero notevoli sui propri dispositivi, come i tablet Fire e gli altoparlanti Alexa.

Scritto da Max Freeman-Mills.