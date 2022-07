Come annullare Amazon Prime

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Amazon ha già aumentato il prezzo di Amazon Prime negli Stati Uniti negli ultimi tempi e presto lo farà anche nel Regno Unito e in Europa.

Nonostante i numerosi vantaggi offerti dall'essere un membro Prime, potreste trovare il nuovo prezzo un po' troppo alto. Oppure, semplicemente, non si fa un uso sufficiente del servizio per giustificarne il costo.

In ogni caso, è facile cancellare l'abbonamento ad Amazon Prime. Ecco come fare.

Che si paghi mensilmente o annualmente, è facile annullare l'abbonamento ad Amazon Prime tramite l'app Amazon per iOS o Android.

- Innanzitutto, aprite l'app, assicuratevi di aver effettuato l'accesso ad Amazon e toccate l'icona dell'account nella parte inferiore dello schermo, quella a forma di personcina.

- Nella schermata successiva, toccare "Il tuo account".

- Nella schermata successiva, alla voce "Impostazioni dell'account" dovrebbe comparire la dicitura "Iscrizione Prime"; toccatela.

- Apparirà una nuova schermata con il nome del titolare dell'account e statistiche come "utilizzo dei vantaggi". Toccare la barra "Gestisci abbonamento" nella parte superiore dello schermo. Toccare ora la barra "Iscrizione: Aggiorna, annulla e altro".

- Apparirà una nuova schermata con diverse opzioni di iscrizione, una delle quali sarà "Termina iscrizione". Toccate la barra in basso e seguite i semplici passaggi per annullare Amazon Prime.

È facile anche annullare l'abbonamento tramite browser.

- Innanzitutto, visitate la homepage di Amazon della vostra regione (ad esempio, Amazon.co.uk per il Regno Unito, Amazon.com per gli Stati Uniti).

- Se non l'avete ancora fatto, accedete al vostro account.

- Cliccate sul pulsante "Account e liste" nell'angolo in alto a destra della pagina, sotto il vostro nome.

- Cliccate sul pulsante Prime che appare nella pagina successiva.

- Come per la procedura mobile di cui sopra, dovrebbe apparire una schermata con i vostri vantaggi Prime e la data di rinnovo dell'abbonamento attuale. Cliccate su "Gestisci abbonamento: Aggiorna, cancella e altro".

- Verrà visualizzato un pop-up con un pulsante "Termina abbonamento" in basso. Fare clic su di esso e seguire la procedura.

NOTA: Sia che si utilizzi l'app o il browser web, si continuerà a ricevere i vantaggi di Amazon Prime fino alla prossima data di rinnovo. Da quel momento in poi non sarà più possibile utilizzare i vantaggi legati all'iscrizione a Prime (a meno che non si sottoscriva nuovamente l'abbonamento).

Se si annulla l'abbonamento e si desidera iscriversi nuovamente in futuro, è possibile utilizzare il link sottostante:

